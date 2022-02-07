Эльмира Туканова позвала на Конжак

До назначения на новую должность Эльмира Туканова работала в Башкирии, а до того восемь лет возглавляла Центр развития туризма Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

На состоявшейся в Екатеринбурге пресс-конференции директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира ТУКАНОВА обозначила основные точки роста развития туризма на Среднем Урале. Особое внимание она уделила развитию гостиничной и транспортной инфраструктуры, а заодно пригласила журналистов поучаствовать вместе с ней в конжаковском марафоне.

Как сообщила Эльмира Туканова, в настоящее время в сфере гостеприимства на Среднем Урале работают более двух с половиной тысяч туристических компаний, фирм, агентств и операторов, а также 524 гостиницы. В основном они сосредоточены в Екатеринбурге и его окрестностях, поскольку здесь проходит множество событийных и деловых мероприятий, например, международная промышленная выставка ИННОПРОМ.

Сейчас же гостиницы будут возводить и в других городах региона, где планируют развивать исторический и промышленный туризм – в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ирбите, Камышлове.

– На сегодняшний день номерной фонд в Свердловской области насчитывает более 18 тысяч единиц. Нам надо создать ещё порядка десяти тысяч номеров в городах региона, чтобы к 2035 году число туристов, ежегодно посещающих Средний Урал, достигло 5 миллионов человек. Туристические маршруты для них уже созданы: всего их на Среднем Урале 269, в том числе с посещением муниципалитетов. Инвесторы готовы вкладывать средства в строительство новых гостиниц, – рассказала Эльмира Туканова.

Из-за пандемии коронавируса туристические предпочтения россиян сильно изменились. Сегодня люди путешествуют больше самостоятельно, поездки планируют спонтанно и выбирают направления, связанные с посещением ландшафтных достопримечательностей – особо охраняемых природных территорий, парков или санаториев. Именно такие локации будут иметь успех у туристов в будущем. Особенно если до них можно добраться по железной дороге.

– Буквально в прошлом году Свердловская железная дорога запустила рельсовый автобус из Екатеринбурга в парк «Оленьи ручьи», – рассказала Эльмира Туканова. – В нынешнем году движение этого поезда возобновится с мая по сентябрь – он очень популярен у туристов. Туристы могут без пересадки доехать из Екатеринбурга до самого природного парка, выйти на остановочном пункте «Бажуково» в непосредственной близости от визит-центра, отдохнуть на природе и уехать в этот же день на пригородном поезде обратно. У СвЖД существует порядка 20 проектов по развитию туризма. Есть все шансы, что этот способ путешествий станет одним из основных в регионе.

Завершая общение с журналистами, Эльмира Туканова предложила им подняться вместе с ней на гору Конжаковский камень, что рядом с Карпинском. В июне там пройдёт традиционный международный марафон по скоростному восхождению на эту вершину высотой 1569 метров. Соревнования ежегодно собирают несколько тысяч спортсменов из России и стран ближнего зарубежья, а глава регионального департамента по развитию туризма не раз участвовала в организации горного марафона, но пока не совершала забег на вершину.

– Это мой незакрытый гештальт, – призналась Эльмира Туканова.

К слову, готовность к такому неформальному взаимодействию с прессой первым продемонстрировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: во время своей пресс-конференции 13 января он принял приглашение «Облгазеты» отправиться в сплав по реке Чусовой и провести там экологическую акцию. А через пару недель заместитель главы региона Дмитрий Ионин позвал представителей СМИ вместе спуститься в одну из горнодобывающих шахт под Екатеринбургом, чтобы познакомиться с потенциалом промышленного туризма на Среднем Урале.