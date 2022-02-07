Незначительные контакты

Контактным теперь не обязательно сдавать ПЦР-тесты и быть на самоизоляции. Фото: Галина Соловьева

Пятая волна коронавируса ежедневно обновляет рекорды. За прошлые сутки в Свердловской области зарегистрировано 4796 случаев заражения COVID-19. При этом госпитализировали 125 человек. У многих болезнь протекает в легкой форме. Для упрощения процедуры получения листов нетрудоспособности региональный минздрав внёс изменения в порядок лечения больных COVID-19. Эта мера должна прежде всего создать условия для оперативной помощи пациентам и снизить нагрузку на поликлиники.

Диагноз врачи теперь могут поставить не только основываясь на данных ПЦР-исследований, в расчет берут ИХА-тесты – так называемые экспресс-тесты, которые можно купить в аптеке и самостоятельно за короткое время узнать результат. С ним необходимо обратиться в поликлинику, и лучше это сделать по телефону (они есть на сайтах) или по номеру 122. Больничный должны открыть после дистанционной консультации.

Закрыть больничный также стало проще. С 7 февраля вступили в силу упомянутые изменения в порядок лечения больных COVID-19.

– Людям с новой коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в лёгкой форме и лечение они получают дома, электронный больничный лист оформляется на 7 дней. По истечении этого срока – при отсутствии жалоб и симптомов – пациент выписывается, контрольные обследования на коронавирус при этом не проводятся, а больничный лист закрывается дистанционно, – сообщили в минздраве.

Перед тем, как закрыть лист нетрудоспособности, врач связывается с пациентом по телефону, и если симптомы ещё не прошли, то больничный продлят. Если пациент выздоровел, то документ автоматически отправят работодателю. Кроме того, из стационара также могут выписать с положительным тестом, если состояние пациента позволяет продолжить лечение амбулаторно. В этом случае больничный закроют, когда придёт отрицательный тест.

Еще одно нововведение – отмена обязательного тестирования и изоляции для контактных с больными лиц. Соответствующее постановление с подписью главы Роспотребнадзора Анны Поповой появилось на официальном интернет-портале правовой информации. Это касается и карантина для школ и детских садов. Ранее, если в группе или классе заболевал ребёнок, все остальные считались контактными и уходили на карантин. С 6 февраля эта мера отменена. Закрывать классы и группы будут только если в коллективе более 20% детей отсутствуют по причине болезни.

Отмена обязательной изоляции касается и контактных лиц. Ранее, если кто-то встречался с заболевшим, то ему необходимо было провести в изоляции 14 дней, в середине этого срока контактные сдавали ПЦР-тест независимо от наличия или отсутствия симптомов. Затем срок самоизоляции сократили до 7 дней. Теперь она стала необязательной. То есть, если кто-то из членов семьи заболел, а других признаков ОРВИ нет, то они не обязаны сидеть дома.

Напомним, в условиях нового роста заболеваемости, связанного с появлением омикрона, региональные власти усилили call-центры поликлиник и службы «122». Горячая линия работает круглосуточно, на смену выходят порядка ста сотрудников, для сравнения, в начале января на вопросы уральцев отвечали 10 операторов. На помощь диспетчерам скорой нагрузка на неотложку также увеличилась, направлены заведующие из других структурных подразделений.

Результаты экспресс-тестов могут стать основанием для постановки диагноза. Фото: Диана Храмцова