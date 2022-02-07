Тренер на миллион

Максим Смагин

Вице-спикер Госдумы Борис ЧЕРНЫШОВ направил обращение заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию ЧЕРНЫШЕНКО с просьбой поручить Рособрнадзору определить порядок лицензирования бизнес-тренингов и курсов личностного развития, чтобы оградить граждан от аферистов в этой сфере – так называемых инфоцыган.

В ресурсе, в потоке, в моменте

«Быть в ресурсе». «Ощущать себя в потоке». «Находиться в моменте». Многочисленные гуру Интернета раздают всем желающим лайфхаки и тайные ингредиенты. Убеждают, что если раскрыть некий секрет жизни, всё будет складываться само собой.

Известный блогер Алена Голоснова в пользе онлайн-тренинов не сомневается. Говорит, это не только экономия времени, но и отличный способ «прокачать» себя.

– Не нужно перечитывать все книги, затрачивать, например, полгода жизни, чтобы получить определённую информацию. То есть мы в одном продукте можем взять коротко собранную информацию от того или иного тренера и получить её в более быстром варианте. Я считаю, что это очень круто! Это тренд на обучение, на развитие себя с психологической точки зрения, с физической точки зрения, с точки зрения образа мышления позитивного. Это только на руку обществу, поэтому запрещать такие вещи, я считаю, неправильно.

При этом за качество продукта, уверена Алена, ответственность должен нести в том числе и сам покупатель.

– Если человек покупает тот или иной тренинг, он должен понимать, что, возможно, та информация, которая будет преподаваться на тренинге, уже ему известна. Возможно, он будет черпать что-то новое. Это абсолютно нормально. Это точно так же, как купить книгу, в которой ты можешь прочитать те вещи, которые ты знал, в которой ты можешь чему-то научиться. Но так же, как и в каком-нибудь государственном вузе мы можем встретить преподавателя, который может быть не очень высокого уровня, а на этой должности только из-за заработной платы, так же можем и здесь попасть на недобросовестных каких-то учителей, так скажем.

В онлайне различных марафонов сейчас буквально пруд пруди, и спрос рождает предложение.

Жительница Екатеринбурга Анастасия К. работает в сфере SMM. Она прошла уже не один подобный тренинг. Но, признается, лишь некоторые оказались действительно полезными, остальные – пустая трата времени и денег.

– Вся информация, которая там предоставлена, она не имела той ценности, которую заявляли. Это были разные тренинги, и ценовая политика у них была тоже разная. Начиная от чек-листов за 300 рублей, заканчивая тренингами там за 5 тысяч – не так много, но всё равно. Что мне не понравилось в онлайн тренингах? Допустим, я купила в начале декабря спортивные курсы по похудению. Тренировки – хорошие. Но там обещали меню 55 дней, а я получила 30 дней, и чтобы получить остальные 25, мне нужно было платить за второй месяц. Второй момент – это само отношение в чатах, что там такая поддержка, такая поддержка, а в итоге там просто все недовольные сидели. То есть то, что было заявлено, не соответствовало тому, что я получила.

– В каких сферах чаще всего бывают дутые тренинги?

– Скорее всего, тренинги, которые являются не отражением действительности, а вот создание такой «конфетки», я думаю, что это как раз сфера личностного роста.

– Необходимы лицензии в этой сфере?

– Однозначно это необходимо на 100%. Причем не так, как всем известная Блиновская (Елена Блиновская – российский блогер, создатель одной из программ личностного роста. – Прим. ред.), которая сказала, что у неё 10 дипломов, а каких – она не помнит. Такого быть не должно.

Между тем Елена Блиновская, пожалуй, действительно больше всех преуспела в этой сфере. Бывшая победительница конкурса красоты, можно сказать, нашла золотую жилу. Она ведет целых пять тренингов и стала неформальным лидером этого движения. Впервые о ней серьёзно заговорили прошлой осенью. Блиновская отмечала юбилей и собрала в отеле на Алтае весь цвет российского шоу-бизнеса. Четыре дня на мероприятии гуляли знаменитости и её друзья, а ведущими были Иван Ургант и Ксения Собчак, – сообщает журнал «Максим».

Кстати, во время праздника блогерша обратилась к подписчикам и попросила их перевести ей на карту денег – сколько не жалко. «Не жалко» оказалось приличной суммой. Всего за час набрался миллион рублей, который она после отправила на благотворительность. Нетрудно догадаться, что блогерша может зарабатывать на своих курсах, как нефтяной магнат. Именно это и возмутило интернет-пользователей.

Сапожник в сапогах

О необходимости лицензирования в этой сфере недавно заявил миллиардер и президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, пишет РИА Новости. По его мнению, государство должно «разумно контролировать» бизнес-тренинги и тренинги личностного роста, которые в последние годы стали невероятно популярны. В сети их также часто называют марафонами, а к организаторам прилипло прозвище «инфоцыгане».

«Такую деятельность нужно более четко контролировать. Разумный контроль государства должен быть, порой это приводит к трагическим последствиям. В целом это (бизнес-тренинги, тренинги личностного роста) кошмарно, это не очень профессиональные люди. Не очень хороший тренд, когда люди больше продают себя и фетиш, чем реально тренируют, особенно молодёжь, которая больше поддаётся», — заявил бизнесмен.

Комментарий бизнесмена появился через несколько дней после того, как стало известно, что в Госдуме уже работают над новым законопроектом, который должен регламентировать эту сферу. Закон планируют подготовить уже в весеннюю сессию. Он должен юридически закрепить профессию бизнес-тренера и обязать подобных специалистов предъявлять документы, реально доказывающие их профессионализм. Все это должно помочь в борьбе с мошенниками.

За принятие закона высказалась также журналист, владелица Центра личностного роста и речи Ксения Телешова. Свой бизнес она открыла в Екатеринбурге 13 лет назад. По словам Ксении, сейчас рынок наводнен различного рода тренингами, где так называемые коучи нередко просто морочат людям голову. – Я поддерживаю Вексельберга, потому что когда я начинала свою деятельность, тренинги не были мейнстримом, и, как правило, образовательные центры открывали люди, у которых есть знания, образование и компетентность. А сейчас, конечно, рынок перенасыщен. Нужно, чтобы его почистили. Безусловно, нужны определённые требования к таким центрам. Так что я обеими руками поддерживаю принятие этого законопроекта. Наша команда в этом году подала документы на получение образовательной лицензии. В год мы обучаем около 1000 человек. У нас офлайн- и онлайн-тренинги по всей России. Я работаю офлайн в Москве, в Дубае, в Нью-Йорке проводила свои тренинги. И я убеждена в том, что можно преподавать тренинги только, как говорится, «сапожникам в сапогах».

Иллюзия обмана

Разновидностей тренингов личностного роста довольно много, при этом критерии результативности часто размыты. Например, тренеры обещают повысить самооценку, раскрепостить, развить харизму и так далее. По мнению экспертов, объективно оценить тренинг по этим критериям невозможно. Качество тренинга могут показать только реальные изменения жизни в лучшую сторону. Большинство программ разрабатываются под среднестатистического человека, который, по мнению основоположника менеджмента Фредерика Тейлора, глуп, ленив и жаден, сообщает Forbs. Поэтому коучи обещают быстрый результат при минимальных усилиях. Развиваться каждый день – сложная задача, а вот потратить для самосовершенствования всего несколько дней в году – вполне по силам. Секретные знания, которые можно получить только на тренинге, ещё больше подогревают интерес. При этом тренеры не заинтересованы в эффективном развитии клиента. Поэтому «коучинг» уже не раз подвергался критике. И самих коучей часто обвиняют в том, что они «делают деньги из воздуха» – собирают оплату за различные курсы с подписчиков, но реально не оказывают никаких стоящих образовательных услуг. В связи с этим лицензирование этого вида деятельности необходимо, уверена психолог Марина Масленникова. И не для того, чтобы загнать специалистов в какие-то рамки, а чтобы люди не нарвались на мошенников. По словам Марины, её клиентами нередко становятся те, кому не смогли помочь другие специалисты.

– Я за качество представляемых услуг, и меня очень сильно угнетает, когда ко мне приходят клиенты от других психологов, которые не помогли им разобраться в их проблемах. Но ведь клиент сам не спросил у того психолога диплом. Может, он закончил только трёхмесячные курсы? Сейчас часто бывает так, что блогер специализировался на одном, а потом «переобулся» и решил стать психологом. Настоящий специалист не постит кучу постов и сторис в Инстаграм, ему просто некогда – он работает с клиентами.

– Что можете посоветовать любителям подобных тренингов?

– Обращать внимание на качество информации на бесплатных мастер-классах. Если 70–80 процентов этой информации – это вода, а человек при этом впаривает свои платные услуги, значит, и платный контент у него будет таким же несодержательным. Деятельность специалистов сама по себе должна лицензироваться. То есть упор нужно делать не на тренинги, а на самих специалистов.

Морковка для ослика

Помните притчу про ослика, который решил обойти вокруг света, чтобы стать мудрее. Как-то он обнаружил висящую перед носом сочную морковку. Потянулся за ней, но морковка отодвинулась дальше. Она была такая аппетитная, что ослик побежал за ней. И в конце концов морковка стала управлять его жизнью.

Так вот, как правило, тренинги личностного роста состоят из нескольких ступеней. Первая эмоционально цепляет клиента. А затем начинается, как говорится, раскрутка на деньги. Коучи различными способами мотивируют, заметьте, – не заработать, а достать деньги (например, занять или взять в кредит), но совсем не для того, чтобы вложить средства в бизнес, новую квартиру или автомобиль, а затем, чтобы отдать всё гуру и продолжить «обучение». И чем дольше люди ходят на такого рода тренинги, тем больше в их сознании пропасть между иллюзией и реальностью. Им кажется, что они чего-то достигают, куда-то движутся, но на самом деле просто катятся вниз.

Кстати, правоохранители отмечают, что люди сами соглашаются с условиями онлайн-договоров. Так что признать их пострадавшими крайне сложно. По мнению юриста Алексея Силиванова, инициатива лицензировать бизнес-тренинги достаточно спорная:

– Лицензирование необходимо там, где необходимо защищать жизнь и здоровье людей, их права и законные интересы, безопасность государства, окружающую среду и т.п. Если речь идёт о тренингах, то придется унифицировать методики, предъявить к ним единые требования. Это зачастую невозможно, и есть опасность впасть в цензуру. Вместо цензуры предлагаю взять за основу репутацию. В век Интернета каждый имеет возможность изучить отзывы, спросить экспертное мнение и принять самостоятельное решение, какие курсы пройти. Вопрос же практической ценности пусть «решает» кошелёк потребителя.

Между тем организаторов таких тренингов трудно обвинить в обмане. Например, они обещают научить зарабатывать деньги. Так они и показывают, как это сделать: собрать в онлайн безграничное количество людей, взять с каждого хотя бы по рублю и… всего за пару часов на глазах изумлённой публики стать миллионером, а то и миллиардером.

КСТАТИ ренинги зародились в 1950-х годах в США и начинались со встреч групп анонимных алкоголиков и невротиков. Принципы проведения тренингов личностного роста были заложены при работе с зависимыми и эмоционально неустойчивыми людьми. Первые успехи в группах стали привлекать большее число участников, и со временем тренинги стали популярны среди широких слоёв общества.

5 признаков инфоцыгана: 1. Отсутствие реально подтверждённого успеха; 2. Обещание быстрого результата без вложений; 3. Инфоцыган – мастер на все руки; 4. «Успешный вид» (часы, костюм, машина); 5. Единственный навык – умение выступать публично.