Евгений Куйвашев и Татьяна Мерзлякова обсудили меры профилактики мошенничества

Татьяна Мерзлякова представила ежегодный доклад губернатору Евгению Куйвашеву. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова представила ежегодный доклад губернатору Евгению Куйвашеву в ходе рабочей встречи. Одной из основных тем доклада стали участившиеся случаи мошенничества и меры по борьбе с такими преступлениями.

Омбудсмен заявила о необходимости усилить меры профилактики мошенничества.

"Что касается 2021 года, я на первый план вынесла самый тревожный показатель — это разного рода мошенничество: и в интернет-пространстве, и социальное при устройстве на работу, например. Понимаю, что это не только уровень Свердловской области, поэтому как член СПЧ выступила перед президентом Российской Федерации", — сказала Татьяна Мерзлякова.

В свою очередь Евгений Куйвашев отметил, что мошенников, особенно телефонных, очень сложно найти. Однако региональные власти работают по данному вопросу совместно с правоохранительными органами. По мнению губернатора, чтобы повысить эффективность борьбы с мошенниками, необходимо вести разъяснительную работу с населением, особенно с пожилым.

О проблеме с мошенниками глава региона написал у себя в Instagram.

"Запомните: никакие банки и службы безопасности, силовики и брокеры, родственники, которых вы не видели много лет, вам не позвонят. Кладите трубку сразу, как только услышите что-то подобное. Объясните это своим пожилым мамам и папам, бабушкам и дедушкам, спросите, не скрывают ли они от вас что-то. Я попрошу всех соцработников и волонтёров разговаривать об этом с пенсионерами", — напоминает Евгений Куйвашев.

Как сообщала "Областная газета" ранее, с начала года свердловская полиция фиксирует увеличение числа случаев мошенничества в отношении пожилых граждан. К слову, за весь 2021 год мошенники похитили у свердловчан более 1 млрд рублей.

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