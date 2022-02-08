В Нижнем Тагиле на Черемшанке построят приют для бездомных собак

В приюте оборудуют закрытые и открытые вольеры, медицинский кабинет и карантинное помещение. Фото: Павел Ворожцов

Муниципальный приют для безнадзорных животных в Нижнем Тагиле появится в нежилой зоне между улицами Верхняя и Нижняя Черемшанка. Он будет модульный, с надёжным ограждением, закрытыми и открытыми вольерами, медицинским кабинетом и карантинным помещением.

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева подготовлена "дорожная карта". Глава города Владислав Пинаев дал соответствующие поручения профильным управлениям. Сейчас ведётся мониторинг коммерческих предложений по определению потенциальных поставщиков оборудования в приют.

В администрации Нижнего Тагила рассказали, что сейчас короткий договор на отлов собак заключён с благотворительным фондом "Добрые руки". Ежегодно на эти цели выделяется 8,5 млн рублей.

"Чтобы закрыть потребности города в данных услугах до первого марта, будет заключён ещё один подобный (короткий) договор, сегодня же на электронной площадке размещается конкурсная документация по отлову безнадзорных животных на более длительный период. Предварительная сумма контракта — два миллиона рублей", — сообщили в управлении городским хозяйством.

Отмечается, что приют для бездомных собак не сможет полностью решить проблему. Горожане зачастую способствуют тому, что популяция безнадзорных и агрессивных животных растёт: прикармливая собак, выпуская домашних питомцев на самовыгул и препятствуя работе службы отлова.

Напомним, что за последнее время в регионах России зафиксировано несколько случаев нападения бродячих собак на жителей, в том числе со смертельным исходом. В Свердловской области только за январь 2022 года произошло несколько десятков инцидентов с бродячими собаками. Губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам лично ознакомиться с ситуацией в приютах для бездомных животных и организовать отлов бродячих собак. Главы муниципалитетов должны будут выполнить поручение в течение двух недель.

Читайте также:

Свердловским собакам найдут приют.

Генпрокуратура предложила разработать критерии немотивированной агрессии собак.