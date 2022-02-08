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Общество
8 февраля 2022, 10:33

В Свердловской области начала работать горячая линия по парфюмерно-косметической продукции

Косметика

Позвонив на горячую линию, можно узнать насколько качественна и безопасна та или иная парфюмерно-косметическая продукция. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале начала работать горячая линия по вопросам, связанным с качеством и безопасностью парфюмерно-косметической продукции.Её организовали региональное управление Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области".

Звонки на горячую линию принимаются по 19 февраля 2021 года. Позвонив туда, можно узнать о нормативных правовых актах, касающихся обязательных требований по парфюмерно-косметической продукции. Речь идёт о косметике детской, декоративной (средства для макияжа лица, глаз, губ, бровей, тела и окрашивания волос и ногтей), а также предназначенной для татуажа, парфюмерной продукции и наборов и другой продукции.

Как сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, также благодаря горячей линии потребители могут получить информацию о маркировке парфюмерно-косметических товаров и рекомендации о том, как правильно их выбрать в магазине, в том числе, при заказе через интернет. Кроме того, тут можно узнать и о правилах обмена и возврата продукции.

Звонки принимаются по будням с 8:30 до 17:00. Номера телефонов горячей линии опубликованы на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Необходимая информация предоставляется и по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (круглосуточно).Также можно направить обращение, заполнив форму на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области в разделе "Приём обращений граждан".

Аналогичная горячая линия проводилась в нашем регионе и в прошлом году. Как сообщала "Областная газета", она работала с 8 по 19 февраля.

Областная газета Свердловской области

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В Свердловской области начала работать горячая линия по парфюмерно-косметической продукции