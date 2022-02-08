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Общество
8 февраля 2022, 11:08

С 1 марта в России вводят электронные свидетельства о смерти

Мужчина в очках за компьютером

Доступ к электронным документам граждане получат в личном кабинете на портале госуслуг. Фото: Алексей Кунилов

С 1 марта 2022 года все медицинские свидетельства о смерти станут электронными по всей стране. Появится единый федеральный реестр таких документов. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Формирование электронного документа станет обязательным с начала следующего месяца. Данные в том числе о причинах смерти человека медорганизации будут вносить в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ). Оттуда информация поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства.

Россиянам больше не придётся относить бумажные медсвидетельства о смерти родственника в органы ЗАГС. Доступ к электронным документам граждане получат в личном кабинете на портале госуслуг.

Добавим, что создаваемый единый федеральный реестр свидетельств о смерти будет вести Минздрав РФ.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации обеспечивает конфиденциальность сведений и документов, содержащихся в Федеральном реестре, а также хранение и защиту таких сведений и документов в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных", — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Областная газета Свердловской области

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