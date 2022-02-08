Екатеринбург с инспекционным визитом посетит делегация FISU

15 февраля представители FISU посетят строящиеся объекты Игр в районе МВЦ Экспо. Фото: Павел Ворожцов

Делегация FISU посетит Екатеринбург 13–17 февраля с инспекционным визитом. Представители Международной федерации студенческого спорта оценят уровень готовности города к проведению Универсиады-2023.

В столицу Урала прибудут вице-президент федерации Мариана Дымальски, главный секретарь FISU Эрик Сайнтронд и директор департамента летних Игр Марк Ванденплас. Основной целью их визита станет осмотр объектов, строящихся к предстоящим соревнованиям.

Кроме того, они посетят места проведения Всемирной конференции FISU и выставки Игр. Также в планах провести семинар, на котором члены международной федерации поделятся с сотрудниками дирекции своим опытом в области дальнейшего управления объектами инфраструктуры Универсиады.

По сравнению с предыдущим визитом делегации FISU, который состоялся в ноябре 2021 года, программа этой поездки будет более обширной, сообщает пресс-служба Всемирных студенческих игр.

Добавим, в мероприятии на стройплощадке деревни Универсиады примет участие первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Он будет представлять регион, отмечают в областном департаменте информполитики.

Универсиада-2023 пройдёт в период с 8 по 19 августа. Спортивная программа состоит из 18 видов спорта. Обязательные виды: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Необязательные виды спорта: бокс, регби-7, самбо.

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