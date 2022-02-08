Разбили на здоровье

Чтобы достать из ледяного сейфа коробку с монетами и купюрами, пришлось воспользоваться ломом и бензопилой. Фото: Тамара Романова

За полтора месяца ледяная копилка, установленная в главном ледовом городке Серова, собрала 275 тысяч на лечение детей. Традиции собирать деньги на благотворительность уже 15 лет. В этом году их хватит на двоих. Большую часть суммы получит восьмилетняя Владислава КОЩЕЕВА. Оставшиеся деньги направят ещё одной семье с «особенным» ребёнком. Какой именно – пока не решили.

Начиналось всё со свиньи-копилки

Традиция зародилась в 2007 году, с тех пор денежную поддержку получили 15 семей.

– Когда мы с Михаилом Кынкуроговым, в то время директором Дворца культуры металлургов, впервые предложили сделать ледяную копилку, не думали, что это станет традицией, – вспоминает депутат городской думы Виктор Рахманов, который в 2007 году курировал возведение ледового городка на площади. – Построили символ наступившего года – свинью-копилку, и люди начали кидать туда деньги на счастье. Они и в самом деле пошли на счастье девочке Дине, которая мечтала встать на ноги и танцевать. Тогда было собрано 18 тысяч рублей. С тех пор вот уже 15 лет мы вместе с сотрудниками Управления социальной политики города выбираем ребёнка, которому нужна наша помощь. С годами люди становятся добрее, а собранных денег – всё больше.

На этот раз деньги собирали для Владиславы Кощеевой. Девочке, которая страдает от детского церебрального паралича, нужен специальный ортопедический аппарат – вертикализатор. Он стоит около 170 тысяч рублей. Во время акции удалось собрать гораздо больше. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, на оставшиеся средства помогут купить специализированное устройство ещё одному ребёнку.

Помощь по адресу

Адресатами народной помощи становятся дети с тяжёлыми поражениями центральной нервной и опорно-двигательной систем, пациенты паллиативного отделения. В 2011 году собрали 96 тысяч на операцию по пересадке печени пятилетней Полине Конопко. В 2016 году – 145 тысяч рублей на подготовку донора и транспортировку материала для страдающей лейкозом 17-летней Влады Веселковой. Ещё больше – 218 тысяч рублей – сложили в ледяную копилку-2021 на покупку вертикализатора и опоры-ходунков для семилетнего Артёма Попцова.

Самую большую сумму пожертвований – 277 тысяч рублей – удалось собрать в 2020 году для восьмилетнего Коли Никулина, которому был поставлен диагноз «органическое поражение центральной нервной системы». Родители мальчика умерли, его воспитывает бабушка.

Благодарные родители стараются не оставаться в стороне и от беды других. В 2017 году двухлетнемуГеоргию Книге собрали 152 тысячи рублей для приобретения специализированных ходунков. Через год, когда сын подрос, его папа Александр Книгапередал ходунки в отличном состоянии другому ребёнку. Более того, Александр помогает возводить снежные фигуры в Центральном зимнем городке.

Тамара Романова, журнал «Первый в Серове», по заказу «Областной газеты»