Последняя победа Валентина Рыбакова

Новый памятник из гранита простоит на могиле не менее столетия. Фото: Вадим Шипицин

Чуть более года назад в Екатеринбурге на доме по улице Патриса Лумумбы, 38 открыли мемориальную доску полному кавалеру ордена Славы Валентину Владимировичу РЫБАКОВУ. Здесь он жил в 1978–1982 годах до своего ухода из жизни. А следом за памятной табличкой участнику Великой Отечественной войны поставили и новое надгробие на Нижнеисетском кладбище. Помогли в этом свердловские поисковики.

Внучка ветерана Елена Яшина из Первоуральска хранит память о дедушке с юных лет: до школы он воспитывал её практически один – родители всё время проводили на работе. Она хорошо помнит, как вместе с ним ходила за молоком и гуляла по Химмашу. Валентин Владимирович учил её быть смелой и всегда отвечать за свои поступки: на обороте подарочной фотокарточки ветеран написал внучке, чтобы она жила и работала, как её дед.

О войне вспоминать Валентин Рыбаков не любил и на вопрос маленькой Лены, как можно убивать людей, никогда не знал, что ответить. В Красную Армию его призвали ещё в 1939 году, в советско-финскую кампанию, и первые бои старшина Рыбаков встретил под Ленинградом, откуда он был родом. От Cеверной столицы вместе с боевыми частями он дошёл до Германии. Орден Славы III степени получил зимой 1944 года: в составе разведгруппы у деревни Ершово Псковской области Рыбаков зашёл в тыл противника, забросал дзот гранатами и уничтожил 13 немецких солдат, ещё одного взял в плен. Позже фронтовик также был удостоен Ордена Славы II и I степеней. После войны Валентин Владимирович переехал в Свердловск, устроился каменщиком в трест «Химстрой», создал семью. На 75-м году жизни его не стало.

Установить мемориальную плиту на доме, где жил ветеран, помогли местный краевед Николай Неуймин и руководитель добровольческого поискового отряда «Золотая Звезда» средней школы №6 Среднеуральска Вадим Шипицин. С середины 2010-х они занимаются увековечиванием памяти о полных кавалерах ордена Славы и Героях Советского Союза, похороненных в уральской столице.

С просьбой об открытии памятной доски Валентину Рыбакову свердловские поисковики обратились в администрацию города и Екатеринбургскую общественную организацию инвалидов, ветеранов труда и правоохранительных органов. Мэрия согласовала размещение таблички, а городской Совет ветеранов во главе с Фёдором Ледерером изготовил её за свой счёт. На фасад дома по ул. Патриса Лумумбы, 38-ю памятную доску установили 9 декабря 2020 года.

– Власти откликнулись очень быстро и сделали всё буквально за несколько месяцев. Нашей семье было очень приятно видеть, что в год 75-летия Великой Победы о боевых заслугах дедушки не забыли. Он долгое время был старшим по дому и постоянно заботился о его жителях: зимой вместе с соседями заливал горку для детей, а летом обустраивал площадку для игры в домино, – отметила Елена Яшина.

После открытия мемориальной доски общественники предложили внучке ветерана поменять памятник на его могиле – советский постамент из мрамора просел и начал крошиться. На Нижнеисетском кладбище новое надгробие поставили минувшей осенью. Елена Яшина показала фотографию памятника своей пожилой маме и надеется вместе с ней навестить могилу Валентина Владимировича предстоящей весной.

Елена Яшина не могла смотреть без слёз на старый памятник своему дедушке. Фото: Галина Соловьева