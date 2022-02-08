В Тугулыме из-за COVID-19 закрыли МФЦ

Отдел МФЦ появился в Тугулыме в 2015 году. Фото: «Знамя труда»

Центр госуслуг «Мои документы» в Тугулыме минимум на неделю приостановил работу: весь коллектив в полном составе оказался на больничном. Об этом глава муниципалитета Николай ЧЕРЕПАНОВ сообщил на своей странице в Instagram. Функции центра временно разделили между другими учреждениями.

Как отметил мэр, из-за болезни никто из специалистов не может исполнять свои обязанности. Директор областного Многофункционального центра предоставления государственных услуг Анастасия Девятых подтвердила, что из-за пандемии сложная ситуация с функционированием МФЦ сложилась и в других населённых пунктах региона.

– Прошу к сложившейся ситуации отнестись с пониманием, – написал Николай Черепанов. – Те, кому требуется в срочном порядке оформить необходимые документы или получение пособий, могут напрямую обращаться в соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления. С начальником ОМВД мы согласовали, что паспортный стол будет принимать людей в соответствии с внутренним регламентом работы. С Управлением социальной политики по приёму граждан вопрос также решён. По вопросам регистрации собственности можно обращаться в Тюмень или Талицу.

Для оказания муниципальных услуг в администрации будет организован приём документов от граждан. Подробную информацию можно получить у начальников сельских управ района. О дате возобновления работы МФЦ жителям сообщат позже.

Напомним, из-за роста заболеваемости меняется формат работы и в других учреждениях в городах области. Так, в Нижнем Тагиле с 8 февраля все суды закрыли для посетителей. Как сообщило городское информационное агентство «Все новости», на заседаниях могут присутствовать только участники процесса, документы необходимо отправлять через сайт или Почтой России. Об аналогичных ограничениях также предупредили районные и городские суды в Екатеринбурге, Асбесте, Каменске-Уральском и других городах.