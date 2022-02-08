Уральская наука похвасталась своими достижениями онлайн

Уральские трутовые грибы могут войти в состав препарата от рака Фото: пресс-служба УрФУ

Наши учёные в День российской науки показывают свои достижения. Их у свердловчан немало. Только в одном УрФУ 10 лауреатов губернаторской премии – это почти половина награждённых в этом году молодых учёных. Каких громких научных открытий ждать в ближайшее время – об этом в нашем материале.

Провести награждение в торжественной обстановке в красивом зале не позволила пятая волна коронавируса. Поэтому лучшие исследователи в области математики, машиностроения, медицины, экологии, металлургии, гуманитарных, сельскохозяйственных и других наук в этот раз получили поздравления онлайн. Губернатор отметил гендерное равенство современных учёных.

– Мы выплатим по 200 тысяч рублей каждому. Интересно, что в этом году из 22 человек 12 лауреатов – это девушки. Они занимаются машиностроением, физикой, инженерными науками, медициной, экономикой, аграрными науками, – сообщил Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграм.

Среди 22 лауреатов почти половина – сотрудники Уральского федерального университета. Своих в вузе поздравили очно. Может, потому, что в прошлом году в университете пришли к выводу, что малые дозы радиации (например, рентгеновские лучи) уничтожают коронавирус, и так можно не только лечить человека, но и обеззараживать предметы. Конечно, никаких рентгеновских установок на церемонии награждения никто не заметил, противостоять пандемии в вузе продолжают общепринятыми способами – все носят маски и соблюдают социальную дистанцию.

Ректор Виктор Кокшаров, вручая награду Александру Ермошину, доценту кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий, назвал его в шутку «специалистом по грибам». Научная группа Ермошина, конечно, по лесам в поисках опят не бродит, они ищут лекарство от рака в лаборатории. Говорят, наши уральские трутовые грибы ничуть не хуже китайских лечебных рейши и уже показали сильную противоопухолевую активность. Работу свердловских биологов поддержало Министерство науки и высшего образования РФ.

– Грибы рейши известны в традиционной и хорошо изучены в современной медицине Китая, Японии, Кореи. В Азии эти грибы используют для лечения: они обладают иммуномодулирующим, противовирусным, противоопухолевым эффектом. Наши уральские грибы показали аналогичную биологическую активность. Коллеги-физиологи испытали экстракты на искусственно культивируемых животных клетках – нормальных и опухолевых. Исследования показали, что нормальные клетки не гибли или росли лучше, а раковые гибли. До создания препарата от рака ещё далеко, но мы работаем в этом направлении, – рассказал Александр Ермошин.

Еще один препарат, которым хвастаются уральские ученые, – лекарство для диабетиков. Его тоже разрабатывают в УрФУ совместно с коллегами из Волгограда. Обещают, что с сахарным диабетом наш препарат будет бороться принципиально по-новому – не с последствиями, а с причинами заболевания. В этом году разработчики планируют приступить к клиническим испытаниям.

АБ-19 (условное название препарата для лечения диабета) в серию пойдёт ещё не скоро, но уже сейчас ему прочат громкую славу известного противовирусного препарата. Его тоже в своё время разработали на Среднем Урале, а перед началом серийного выпуска на пачке с таблетками расписался Президент РФ Владимир Путин. Председатель Уральского отделения РАН академик Валерий Чарушин рассказал о том, когда новое лекарство от диабета появится в аптеках.

– Уральские химики уже несколько лет работают над созданием этого препарата. Это путь довольно долгий, и обычно он занимает 5–10 лет, по самому оптимистичному сценарию – 5 лет. Но таких сценариев я не припомню. Допустим, при процессе создания «Триазавирина» с начала технологических исследований до появления его в аптеках прошло семь лет. Безопасность превыше всего. Главный принцип медицины – «Не навреди!»

В Свердловской области сегодня создаются условия для развития науки в целом и для молодых учёных в частности. Так, в этом году из бюджета региона снова выделено 100 миллионов рублей на проекты в области прикладной науки в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра.

В этом году из-за пандемии награждение молодых учёных провели дистанционно из-за эпидобстановки. Пандемия вмешалась и в церемонию награждения Демидовских лауреатов, которая традиционно проводилась в Екатеринбурге в День российской науки. В этом году мероприятие перенесли на лето.