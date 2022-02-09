У свердловской организации арестовали спецтехнику за долг в 53 млн рублей

В Свердловской области у организации, задолжавшей банку 53 миллиона рублей, арестовали спецтехнику. Речь идёт о коленчатых подъёмниках Haulotte.
По данным пресс-службы регионального ГУФССП России, организация-должник не желала расставаться с техникой. В связи с этим четыре подъёмника были объявлены в розыск. Их нашли на территории третьего лица с перебитыми заводскими регистрационными знаками, что свидетельствует о попытке сокрытия имущества.
Подъёмники арестованы и переданы на ответственное хранение представителю взыскателя. Их реализуют на публичных торгах ТУ Росимущества.
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