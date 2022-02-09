На Среднем Урале утверждена стратегия развития сети креативных кластеров

Сегодня креативные кластеры созданы в Сысерти, Черноисточинске, Нижнем Тагиле, Новоуральске. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Свердловской области утверждён план мероприятий по созданию сети креативных кластеров на площадках промышленных территорий и иных неиспользуемых объектов. Подписал документ глава региона Евгений Куйвашев.

Перечень площадок для формирования сети и интерактивная карта с местами их размещения появится весной.

Преобразование заброшенных промплощадок в креативное пространство началось на Среднем Урале с Сысерти. Именно там вокруг старинного железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских появилась инфраструктура для привлечения гостей. Она включает в себя амфитеатр, фуд-корт, коворкинг, место для ярмарок. Губернатор Свердловской области поддержал проект. В ноябре 2020 года об идее создания креативного пространства "Лето на заводе" узнал президент России Владимир Путин. Он одобрил подход уральцев к оживлению заброшенных промзон. В итоге наш регион одним из первых в стране стал участником федеральной программы Агентства стратегических инициатив по преобразованию промышленных территорий Rurban Creative Lab.

"Эти проекты дают вторую жизнь заброшенным пространствам", — писал по данному поводу Евгений Куйвашев на своей странице в социальной сети. Он тогда подчеркнул, что благодаря творческим людям и предпринимателям такие площадки снова становятся интересными и нужными.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, на Среднем Урале создадут региональный проектный центр для участия в федеральной программе Rurban Creative Lab. Перечень потенциальных площадок, в том числе культурного наследия сформируют до конца апреля. Порядок передачи недвижимости планируется утвердить этим летом. В ближайшие два месяца предстоит создать интерактивную карту сети креативных кластеров региона. Она будет размещена в интернете. Ожидается, что с её помощью заинтересованные предприниматели смогут выбрать нужную площадку для воплощения своих идей. Тут же благодаря функции одного окна у них будет возможность обратиться по различным вопросам.

Сегодня креативные кластеры созданы в Сысерти, Черноисточинске, Нижнем Тагиле, Новоуральске. Оператор проекта — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

В конце прошлого года "Областная газета" писала, что власти региона дали старт созданию креативного кластера в Екатеринбурге. Центральной площадкой станет пустующее историческое здание на Вайнера, 16.