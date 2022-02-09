Названы самые редкие имена свердловчан, родившихся в 2021 году

Сыновей называли Ясномир, Ольгерд, Александар, Ставр. Фото: Владимир Мартьянов

Стало известно, как жители Свердловской области называли своих детей, родившихся в 2021 году. О популярных и необычных именах рассказала замначальника управления записи актов гражданского состояния региона Наталья Храмова на сегодняшней пресс-конференции.

Чаще всего свердловчане называли своих новорожденных сыновей Михаилом, Артёмом, Александром, Тимофеем, Львом, Матвеем, Дмитрием, Максимом, Иваном, Марком, Романом. При этом первые два имени держат лидерство с 2016 года. Среди девочек были популярны имена Мария, София, Виктория, Анна, Ева, Дарья, Алиса, Анастасия, Елизавета, Полина, Александра, Екатерина и Варвара.

В список мужских имён, которые когда-то были популярны, а сейчас редко используются, вошли Анатолий, Аркадий, Борис, Валентин, Валерий, Виктор и Николай. В свою очередь в перечень женских имён попали Алевтина, Анфиса, Валентина, Зоя, Лариса, Наталья, Светлана, Тамара

Не скупились уральцы на необычные имена. Дочерей называли Алексия, Кассандра, Маниса, Мигина, Мариетта, Даниела, Атлантида, Нева, Николина, Павлия, Паулина, Стефания, Тая, Татияна, Эванджелина, Элиса, Элита. Сыновей — Енисей, Зевс, Кристиан, Марис, Мансур, Радомир, Рамир, Ратибор, Ролан, Сальвадор, Северьян, Серафим, Стефан, Светозар, Самун, Тархан, Филат, Феодосий, Эльвир.

Удивляли сотрудников загсов новоиспечённые родители и уникальными именами, такими как Алтариана, Вильмира, Каусария, Сона, Царина, Штерна, Яснорада, Ясномир, Ольгерд, Александар, Ставр.

По словам Натальи Храмовой, тенденция давать своим детям двойные имена продолжается. Так, в регионе были зарегистрированы младенцы с именами Афина-Николь, Ева-Мария, Максим-Богдан, Тихон-Дарио. Сохраняется мода на короткие имена — Лика, Лола, Леся, Тая, Ким, Тор, Кен, Арна.