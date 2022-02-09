В посёлке Зайково отметили 102 года со дня рождения Григория Речкалова

Участники мероприятия возложили цветы у бюста знаменитого лётчика. Фото: Культурный центр им. Г. А. Речкалова

Сегодня, 9 февраля, исполнилось 102 года со дня рождения одного из лучших лётчиков Великой Отечественной войны Григория Речкалова. На родине дважды Героя Советского Союза — в посёлке Зайково Ирбитского района — прошло памятное мероприятие, приуроченное к этой дате.

"В честь дня рождения нашего знаменитого земляка к нам приехали представители общественных организаций, ветеранского движения региона, в том числе и участник Великой Отечественной войны 97-летний екатеринбуржец Николай Власов, а также Герой России Владимир Шарпатов, — рассказала "Областной газете" методист Культурного центра имени дважды Героя Советского Союза Григория Речкалова Татьяна Федорченко. — Возле бюста лётчика прошло памятное мероприятие, а потом состоялась экскурсия по нашему центру".

По информации Татьяны Федорченко, Григорий Речкалов вошел в историю как самый результативный ас антигитлеровской коалиции, воевавший на истребителе P-39 "Аэрокобра". (Кстати, копию этого самолёта американского производства можно увидеть в экспозиции культурного центра.) Свердловчанин стал вторым по результативности советским лётчиком. На его счету более 450 успешных боевых вылетов. При этом в 122 воздушных боях знаменитый свердловчанин сбил 61 самолёт лично, а 4 — в составе группы. Для сравнения: другой знаменитый советский лётчик времён Великой Отечественной войны Иван Кожедуб сбил лично 64 самолёта. На счету ещё одного аса Александра Покрышкина, с которым Григорий Речкалов служил в одном полку, 59 самолётов врага.

Несмотря на то, что Григорий Речкалов в детстве переехал из посёлка, он до самой смерти в 1990 году сохранил любовь к малой родине, периодически приезжал туда. Неудивительно, что в 1949 году именно в Зайково поставили бюст в честь лётчика-аса. А в 2015 году в посёлке открылся обновлённый музейный комплекс, посвящённый ему. Сюда же перенесён дом семьи Речкаловых. Жители посёлка помнят о знаменитом земляке.

Два года назад в честь столетия со дня рождения Григория Речкалова "Областная газета" посвятила ему большой материал. В нём подробно рассказывается о его подвигах в годы Великой Отечественной войны.