Темы дня

Общество
9 февраля 2022, 18:31

Браки с иностранцами: с кем связывали свою судьбу свердловчане в 2021 году

свадьба

Свердловчане стали чаще жениться или выходить замуж за граждан Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Казахстана. Фото: Александр Исаков

За прошлый год в Свердловской области было заключено 29 307 браков. Это на 20 % больше, чем в 2020 году.

"Впервые за последние пять лет мы наблюдаем такой рост количества актов о заключении брака. Конечно, здесь сказалась и пандемия, в 2020 году у нас был запрет на проведение массовых мероприятий и многим парам приходилось переносить регистрацию на следующий год", — заявила замначальника управления записи актов гражданского состояния региона Наталья Храмова в ходе сегодняшней пресс-конференции. Она отметила, что чаще всего женились в июле, реже — в январе и мае.

Наталья Храмова рассказала и о браках с иностранцами. Так, по сравнению с 2020 годом в 1,5 раза больше браков зарегистрировано с гражданами Таджикистана (1663 акта), Азербайджана (257), Киргизии (143), Казахстана (115), а также Узбекистана и Армении. В качестве спутника жизни уральцы также выбирали гостей из Албании, Алжира, Индии, Камеруна, Кубы, Синегала, Туниса, Турции, Харватии, Чили, Колумбии, Конго, Испании, Ирака, Иордании и так далее.

Читайте также:

Названы самые редкие имена свердловчан, родившихся в 2021 году.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.02.2022, 18:48 / Общество
Вечные огни в России будут обеспечиваться газом бесплатно
09.02.2022, 18:31 / Общество
Браки с иностранцами: с кем связывали свою судьбу свердловчане в 2021 году
09.02.2022, 17:52 / Общество
В посёлке Зайково отметили 102 года со дня рождения Григория Речкалова
09.02.2022, 17:39 / Общество
Названы самые редкие имена свердловчан, родившихся в 2021 году
09.02.2022, 16:55 / Общество
Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с нехваткой медиков в Свердловской области