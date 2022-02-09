Браки с иностранцами: с кем связывали свою судьбу свердловчане в 2021 году

Свердловчане стали чаще жениться или выходить замуж за граждан Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Казахстана. Фото: Александр Исаков

За прошлый год в Свердловской области было заключено 29 307 браков. Это на 20 % больше, чем в 2020 году.

"Впервые за последние пять лет мы наблюдаем такой рост количества актов о заключении брака. Конечно, здесь сказалась и пандемия, в 2020 году у нас был запрет на проведение массовых мероприятий и многим парам приходилось переносить регистрацию на следующий год", — заявила замначальника управления записи актов гражданского состояния региона Наталья Храмова в ходе сегодняшней пресс-конференции. Она отметила, что чаще всего женились в июле, реже — в январе и мае.

Наталья Храмова рассказала и о браках с иностранцами. Так, по сравнению с 2020 годом в 1,5 раза больше браков зарегистрировано с гражданами Таджикистана (1663 акта), Азербайджана (257), Киргизии (143), Казахстана (115), а также Узбекистана и Армении. В качестве спутника жизни уральцы также выбирали гостей из Албании, Алжира, Индии, Камеруна, Кубы, Синегала, Туниса, Турции, Харватии, Чили, Колумбии, Конго, Испании, Ирака, Иордании и так далее.

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