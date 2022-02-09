Вечные огни в России будут обеспечиваться газом бесплатно

В Свердловской области насчитывается свыше 50 мемориальных комплексов, где горят Вечные огни. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Газпрому" обеспечить поставки газа для Вечного огня и Огней памяти на воинских захоронениях на безвозмездной основе. Инициатива принадлежит членам партии "Единая Россия".

Напомним, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании с главой государства 12 января предложил бесплатно обеспечивать газом Вечные огни. По его словам, порядок предоставления таких услуг до сих пор чётко не определён, из-за чего нередко случались ситуации, когда из-за неоплаченных долгов Вечный огонь тух.

В Свердловской области насчитывается свыше 50 мемориальных комплексов, где горят Вечные огни. При этом, по словам регионального координатора партпроекта "Историческая память" Сергея Никонова, на Среднем Урале все огни работают без перебоев.

"Инициатива моих коллег по партии очень нужная. В первую очередь она важна для неформального патриотического воспитания. Ведь именно Вечный огонь является символом памяти о подвигах наших отцов и дедов, отдавших свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны. И эта память действительно должна быть вечной", — передаёт слова Сергея Никонова пресс-служба свердловского отделения партии "Единая Россия".

Согласно поручению президента РФ, все мероприятия, необходимые для бесплатного обеспечения Вечных огней газом, должны быть завершены до 1 мая 2022 года.