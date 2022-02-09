Свердловской области предсказали бум рождаемости в 2025 году

В прошлом году родилось 22 790 мальчиков (почти 53 %) и 20 498 девочек (47 %). Фото: Александр Зайцев.

Показатель рождаемости на Среднем Урале в 2021 году стал худшим за последние 20 лет. На свет появилось 43 288 малышей.

Однако ситуация должна улучшиться через три года, когда подрастут дети 2000-х. Об этом заявила замначальника управления записи актов гражданского состояния региона Наталья Храмова в ходе пресс-конференции.

"На сегодняшний день потенциальными родителями становятся дети 90-х, а их в тот период рождалось точно также мало. С 2000-х годов у нас начался всплеск рождаемости. Соответственно, как только дети 2000-х дорастут до детородного возраста и возраста вступления в брак, то мы ждём рост рождаемости. По нашим подсчётам, он должен начаться примерно с 2025 года", — сказала она.

По данным Натальи Храмовой, в прошлом году родилось 22 790 мальчиков (почти 53 %) и 20 498 девочек (47 %). Данная пропорция неизменна на протяжении уже многих лет. Значительно увеличилось количество двоен — 1088 (в 2020 году — 632 двойни). Также на свет появилось 7 троен (в 2020 году — 10).

У граждан стран СНГ в 2021 году в Свердловской области родилось 4 037 детей. Также есть 124 записи о рождении малышей, чьи родители приехали в регион из Вьетнама, Китая, Египта и с острова Куба.

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