МИД своих не бросает

Самым важным из представительских встреч 2021 года Александр Харлов считает визит в Екатеринбург министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Фото: Павел Ворожцов

О влиянии пандемии, тонкостях международных отношений на местах, взаимовыручке и двойных стандартах с главным редактором «ОГ» Антоном СТУЛИКОВЫМ побеседовал представитель МИДа России в Екатеринбурге Александр ХАРЛОВ.

– Поздравляю вас, всех дипломатов и сотрудников дипкорпуса с Днём дипломатического работника (10 февраля). Хотелось бы в начале спросить о годе минувшем – серьёзно ли осложнила работу министерства пандемия?

– Несомненно, прошлый год был достаточно насыщенным, несмотря на ситуацию с коронавирусом, которая вносит коррективы в работу регионов и муниципалитетов. И в то же время мне показалось, что после 2020 года 2021-й был более наполненным и активным, мы уже в какой-то мере приспособились к работе в таких условиях. Свердловская область провела очень большое количество мероприятий как непосредственно на своей территории, так и в Москве, приняла участие в форумах во Владивостоке, Санкт-Петербурге и в целой серии выездных – зарубежных встреч.

Самым массовым событием стала выставка ИННОПРОМ – её посетили более 20 тысяч человек. Среди представительских встреч стоит выделить визит министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, который состоялся 1–2 сентября прошлого года. В рамках встречи были поставлены конкретные задачи по оказанию содействия органам власти Свердловской области и по формированию мер поддержки предприятий.

Но самые главные мероприятия нас только ожидают: это празднование 300-летия Екатеринбурга, всемирный саммит «СпортАккорд», и, конечно же, подготовка к Универсиаде.

Досье «ОГ» День дипломатического работника – профессиональный праздник, который отмечается в России ежегодно, 10 февраля. Учреждён 31 октября 2002 года указом Президента России Владимира Путина. Дата 10 февраля связана с историей первого внешнеполитического ведомства России – Посольского приказа. На этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание о нём.

– В 2022 году МИДу РФ исполняется 220 лет. Такой вот круговорот двоек. Как вам начало года?

– Как начался год 2022-й? Обычно первый месяц идёт раскачка, но в этом году мы её не почувствовали из-за ситуации в Казахстане. В 8–9 числах января многие из нас видели в СМИ информацию, что российские самолёты ВКС доставляли наших граждан на территорию Российской Федерации. Но самая первая эвакуация произошла 6 января, её организовала Уральская горно-металлургическая компания, а мы старались максимально помочь по своей линии. Дело в том, что именно в это время в Алма-Ате находилась детская команда по настольному теннису. Руководство УГМК приняло решение направить самолёт в Бишкек, потому что аэропорт Алма-Аты самолёты не принимал. Граница была перекрыта, поэтому руководство УГМК обратилось к нам в представительство, а мы, соответственно, обратились далее в Центральный аппарат МИДа. На запрос оперативно отреагировал Ситуационно-кризисный центр, Третий департамент стран СНГ. Был организован выезд команды, более 20 человек, из них порядка 10 детей в возрасте от 6 до 10 лет. Их доставили до границы Казахстана и Киргизии, где их уже ждали сотрудники нашего посольства для доставки в аэропорт Бишкека. Непростая была история, требующая многих согласований на очень высоком уровне.

– Это они только команду вывезли и больше никого не брали?

– Готовы были вывезти всех желающих – такое предложение от руководства УГМК поступало. Но главное было – вывезти детей. Всё было сделано очень быстро, даже мы не ожидали, что таким образом удастся ребят эвакуировать.

– И вы вместе все организовывали?

– Да. УГМК и МИД. Я вам даже в качестве подарка вручу такую книгу. Она, правда, на английском языке, но она называется – «Своих не бросаем». Это как раз о вывозе наших граждан в 2020 году. Я провожу параллель, что такая же работа по поддержке наших соотечественников продолжается у нас всё время.

– Ну а в целом, как бы вы охарактеризовали нынешнюю ситуацию? Понятно, что есть совсем высокая политика, а на уровне регионов?

– Можно много говорить, что сегодня сложная международная обстановка, если ориентироваться только на то, что мы видим по телевизору. Но давайте говорить о фактах. Только в январе у нас уже подписаны два соглашения о побратимстве на территории Свердловской области – со словенцами и с французами (Верхняя Пышма стала городом-побратимом французской коммуны Агилькур. – Прим. ред.). Кроме того, в работе ещё находятся предложения от зарубежных партнёров из Болгарии, Черногории, Словакии и Молдовы.

- Про французов я слышал, что это была их инициатива?

– Да, и у словенцев, кстати, тоже. И я бы хотел, чтобы и со стороны наших муниципалитетов появилась инициатива идти навстречу партнёрам и быть готовыми осуществлять партнёрские, побратимские связи.

– Даёт ли это побратимство что-то в реальности?

– Любое соглашение даёт определённые плюсы. Я расскажу, что это даёт и в плане экономическом, и в плане политическом. Приведу пример из соседней Перми – у них достаточно хорошо развиваются побратимские связи. На празднование 295-летия города Перми приехал лорд-мэр Оксфорда Колин Кук. Он вышел на сцену и сказал, что в его родной Великобритании все говорят, что в России не улыбаются. А вот он увидел здесь столько добрых и хороших улыбок, что от всей души поздравляет с праздником. То есть это ручеёк, по которому мы можем доводить информацию о нашей культуре, наших людях и том, что происходит в стране. Не через призму аффилированных СМИ, а чтобы люди сами увидели, как мы развиваемся, живём и чем дышим.

Второй пример из Екатеринбурга. К нам обратилась администрация города, у которой было подписано побратимское соглашение с городом Анаба, это в Алжире. Мэр этого города обратился с просьбой оказать содействие в реновации и реставрации зданий, построенных ещё во времена французской колонизации. Мы помогли администрации найти такое предприятие в Берёзовском, после чего они создали совместное предприятие на территории Анабы и достаточно успешно работали.

Любые контакты полезны, необходимо только попытаться найти рациональное зерно, увидеть свой интерес – в экономике, культуре, спорте, образовании и т.п.

Ещё пример – на базе Уральского государственного экономического университета проходит большой молодёжный Евразийский экономический форум. На него съезжаются послы иностранных государств. Так, в прошлом году присутствовали руководители 22 посольств. Многие потом возвращаются, оценив экономический потенциал Свердловской области. После посещения форума вернулся в Екатеринбург посол Уганды, уже специально для посещения конкретных предприятий, проведения переговоров и приобретения оборудования.

– Неужели за автоматами?

– За трубами. В любом случае, очные контакты крайне полезны и с экономической, и с политической точки зрения. Ведь наша главная задача – искать наших партнёров, искать точки соприкосновения. В этом году у нас также планируется масса мероприятий. Одной из точек объединения стало славянство, то есть единение славян. Ведь это действительно интересная тема, – народы от Урала до Центральной Европы – это бывшая Югославия, это Украина, Белоруссия, Польша, Чехия, Словакия, Болгария. У нас достаточно много общего, и давайте делать акцент на том, что нас объединяет, а не на том, что нас разъединяет.

– То есть, вне высокой политики, на уровне обычного человека, муниципалитета или города, интерес есть?

– Несомненно, государственные интересы присутствуют всегда, но при этом есть интерес и у бизнеса, и у обычных людей. И каждый гражданин является в первую очередь гражданином своего государства.

– А вот «ИННОПРОМ». Денис Мантуров объявил, что главным партнёром будет Казахстан. А ситуация там всё равно остаётся напряжённой, как оценивать такое решение?

– Я считаю, что это более чем адекватное решение. Потому что среди внешнеторговых партнёров Казахстан всегда входил в тройку или в пятёрку наших основных, в первую очередь, именно для Свердловской области, Уральского региона. Это наш ближайший сосед. И дело, может быть, не столько в экономике, сколько в том, что у нас есть общая история, общая память, да и родственные связи играют не последнюю роль.

– Насколько в нашей непростой ситуации выстраиваются отношения с нашими зарубежными коллегами-дипломатами, я имею в виду консулов, других сотрудников миссий?

– Прежде всего, это улица с двусторонним движением, мы всегда стремимся идти навстречу нашим коллегам, проявлять взаимное уважение. Согласно Венским конвенциям, а также двусторонним документам, принимающая сторона должна сделать всё необходимое для обеспечения нормального функционирования иностранных дипломатических и консульских представительств на своей территории.

- Продолжаются ли так называемые нападки на нашу страну, искажение истории?

– Я думаю, вы хорошо осведомлены о проблемах с исторической памятью, попытками фальсифицировать нашу историю? Другой пример – не так давно в Екатеринбурге проходило мероприятие, посвящённое защите экологии на планете. Был продемонстрирован хороший фильм о том, что наша планета очень хрупкая, и мы должны отвечать за её безопасность и своё будущее. В нём кадры об опасности атомной энергетики, а в качестве примера показывают Чернобыль.

– А Фукусиму?

– Вот. И я тоже удивился, где Фукусима. Следующий сюжет – о том, что продолжается охота на китов, китообразных, и показывают корабль под советским флагом «Восток», который гоняется за китами. Я объясню, что с 1987 года Советский Союз ввёл мораторий на добычу китов. То есть мы уже 35 лет не добываем китов! При этом в первой половине сентября в Европе, Северном море было убито почти полторы тысячи китообразных. Почему об этом не говорят? И последний такой сюжет – корабль «Аполлон» взлетает, и почему-то… там написано, что только в 1968 году астронавты увидели, какая наша Земля круглая, беззащитная, маленькая. Я говорю: так вот корабль «Восток» нужно было показывать с 1961 года, когда Гагарин полетел, а не тот, который гонялся за китами.

– Хотелось бы вернуться к ковиду в преломлении именно в сфере международных отношений. Всё-таки ситуация повлияла на количество контактов?

– Повлияла. Давайте будем честны. Конечно же, ковид влияет.

– А такой личный вопрос: вы сами привиты, конечно?

– Я привит, в октябре прививался, в 2020 году переболел ковидом.

– А чем прививались?

– «Спутником Лайт».

– А вот эти все «Пфайзеры» и прочее?

– Вы знаете, у нас много сотрудников иностранных консульств, которые привились нашим «Спутником», в том числе представители Европейского союза.

– Меня сейчас не пустят со «Спутником», допустим, в Австрию. Сейчас только в Венгрию.

– Да, но это дорога с двусторонним движением. Ведь тут же и экономика, и политика, всё перемешано.

– Вы окончили Киевское военное училище, а остались какие-то связи и контакты?

– Конечно, остались. Поддерживаем контакты с ребятами из Киева, Николаева. Бывают различные ситуации, когда приходится и помогать. Поздравляем друг друга со всеми праздниками, в том числе советскими. Человеческие отношения есть человеческие отношения. Кстати, несмотря на грозную риторику, у нас товарооборот в 2021 году с Украиной более 500 млн дол. США, если я не ошибаюсь.

– Скажите, а количество консульств у нас не сократилось?

– Нет, количество консульств не сократилось. Разве что в прошлом году произошла ротация – прибыли новые руководители консульских учреждений – стран Чехии, Азербайджана, Украины, Болгарии, Вьетнама. Вот вам ещё штрих к влиянию ковида – мы планировали провести торжественные мероприятия, протокольные мероприятия, посвящённые Дню дипломатического работника, но, учитывая ограничения, которые введены на областном уровне, мы перенесли их на более поздний срок, так как мы работаем на территории Свердловской области и обязаны выполнять те решения, которые приняты оперативным штабом и губернатором.

– Вы осуществляете координацию внешнеэкономических отношений, и в том числе внутри регионов, значит, у вас, получается, семь регионов. Но основной упор всё-таки сделан на Свердловскую область?

– Мы делаем упор на все регионы, но, учитывая то, что мы находимся в Екатеринбурге, Свердловская область – это безусловный центр. И мы не оставляем без внимания те международные мероприятия, которые проходят и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, и Ханты-Мансийского. Яркие примеры – ежегодный IT-форум в ХМАО и нефтегазовый форум в Тюмени. В прошлом году мы были одними из соорганизаторов визита дипломатов в Курганскую область, в течение двух дней делегации знакомились с экономическим потенциалом региона – это была очень интересная поездка. В том же году мы организовали посещение нескольких технопарков на территории Екатеринбурга, показали иностранным друзьям и коллегам, как развивается малый и средний бизнес и какую поддержку оказывает им правительство Свердловской области. Я и сам был приятно удивлён увиденному, мы посетили технопарк «Университетский» и «Деловой квартал», там собраны действительно интересные разработки. Когда я первый раз заехал в «Деловой квартал», то буквально не понял, где я нахожусь. Сложилось такое впечатление, что я попал в Данию, где-то в Северную Европу. Вы были там, в «Деловом квартале»?

– Нет.

– Обязательно побывайте, очень интересная площадка. Яблоку упасть негде, все помещения разобраны. Там интересные предприятия, например, «Тритон-Электроникс», который поставляет по всему миру аппараты искусственной вентиляции лёгких и другое медицинское оборудование. Оказывается, аэропорт Вацлава Гавела (Прага, Чехия. Прим. ред.), оборудован системой допуска в помещение по сетчатке глаза или по отпечаткам пальцев, разработанной как раз компанией, которая базируется на этой площадке. Во время визита иностранных дипломатов одна из компаний презентовала анализатор металла собственной разработки, который впервые показали на «ИННОПРОМЕ». Тогда был только макет, а площадку на выставке им субсидировало правительство Свердловской области. В результате компания встретила потенциального заказчика, который оплатил производство – и они всё сделали. Теперь это оборудование достаточно успешно выпускается и продаётся по всему миру.

При нас компания обратилась к генеральному консулу Вьетнама и проинформировала его о крупной поставке в его страну. Думаю, что и иностранные дипломаты тоже были впечатлены.

–Ходит просто огромное количество мифов про вашего непосредственного руководителя, про его остроумные высказывания. Приходит ли на ум какой-то интересный случай? Или вспомните из своей практики что-то?

– Приведу личный пример. Во время сентябрьского визита в Екатеринбург я старался рассказать руководителю о позитивном опыте Свердловской области в реализации различных проектов, иногда, в качестве усиления, приводил не совсем положительные примеры из других регионов России. Сергей Викторович слушал, улыбался так с прищуром, а потом говорит: «Александр Владимирович, слушай, вот переедем мы с тобой через месяц в другой регион, что ты будешь о них тогда говорить?» Евгений Владимирович смеялся. А вообще я просто поражен его работоспособностью и выдержкой!

– Несколько коротких вопросов. Как оцениваете назначение Вячеслава Ярина (министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Прим. ред.)?

– Хотелось бы пожелать Вячеславу Ярину успехов в новой должности, и, конечно, сохранения определённой преемственности в нашей непростой деятельности.

- Сейчас постоянно обсуждают инициативу Общественной палаты и губернатора Свердловской области, посвященную формированию некого списка, описывающего нашу идентичность под названием «Достояние Среднего Урала». Что бы выбрали вы?

– А что выдвигают?

– Что угодно. От «Уралочки» до Верхотурья, от Карполя до «Уральской рябинушки». Что-то такое, чтобы цепляло лично вас. От Демидова до Бажова.

– Мне ближе всё-таки Демидов – промышленность. Почему? Потому что не было бы Демидова, возможно, не было бы такой промышленности у Урала, регион бы так не звучал. Да и внешнеэкономические связи он развивал – сотрудничество с Италией, Францией, не боялся привлекать иностранцев к реализации своих проектов. К нему можно сейчас по-разному относиться. Но это было такое время… И что он в результате создал!

«Урал! Опорный край державы, Её добытчик и кузнец, Ровесник древней нашей славы И славы нынешней творец». Твардовский, «За далью – даль». Вот это, мне кажется, наше как раз.

– Есть ли что-то, что я не спросил, а вы бы хотели рассказать?

– Главное, что мы работаем и мы востребованы. И мы приятно удивлены, что в январе состоялось уже очень много визитов. И итальянцы, и немцы едут, и французы, и словенцы. Активно работаем в этом направлении. Сейчас только что документы разбирали, там у женщины дочь за границей пропала, надо искать. Когда к нам обращаются физические лица, мы понимаем, что в большинстве случаев это какая-то трагедия или какая-то серьёзная ситуация, возможно, связанная с жизнью или смертью человека. И такие обращения, к сожалению, регулярны – поиск, возвращение. На позитивном примере, с чего начался наш разговор – «УГМК своих не бросает». Так и МИД своих не бросает!

День дипломатического работника – профессиональный праздник, который отмечается в России ежегодно, 10 февраля. Учреждён 31 октября 2002 года Указом Президента России Владимира ПУТИНА. Дата 10 февраля связана с историей первого внешнеполитического ведомства России – Посольского приказа. На этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание о нём.

Поздравления Вячеслав ЯРИН, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области: – Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области много лет тесно работает с профессиональными дипломатами – сотрудниками российского МИДа и его загранучреждений: посольств, площадок Россотрудничества. Екатеринбург неоднократно посещал Сергей Викторович Лавров. В рамках рабочих встреч с губернатором подводились итоги, обсуждались новые проекты и направления межрегионального сотрудничества. Свердловская область, развивая международные контакты, всегда следует рекомендациям министерства иностранных дел, зачастую получает помощь в организации официальных встреч и деловой программы в ходе выездных мероприятий. Особую роль в этом взаимодействии играет Представительство МИДа в Екатеринбурге и его глава Александр Владимирович Харлов, с которым мы всегда на рабочей связи. В праздничный день хотел бы пожелать нашим коллегам здоровья и успехов в непростой работе на благо интересов России и её граждан! Цуй ШАОЧУНЬ, Генеральный консул КНР в г. Екатеринбурге: – Генеральное Консульство Китайской Народной Республики в г. Екатеринбурге свидетельствует своё уважение Представительству Министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Екатеринбурге и имеет честь искренне поздравить всех сотрудников Представительства с Днём дипломатического работника. Генеральное консульство выражает благодарность Представительству за поддержку российско-китайского сотрудничества на Урале, а также за тесное взаимодействие в выполнении миссии Генконсульства и желает всем коллегам Представительства крепкого здоровья, семейного счастья и дальнейших успехов в работе.Генеральное Консульство КНР в г. Екатеринбурге пользуется случаем, чтобы возобновить Представительству уверения в своём высоком уважении. Виталий ВОЙТИК, советник по торгово-экономическим вопросам – руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в г. Екатеринбурге: – Уважаемые коллеги! Отделение Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Екатеринбурге сердечно поздравляет работников дипломатической службы Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Екатеринбурге с профессиональным праздником – Днём дипломатического работника Российской Федерации.Свердловская область – давний и надёжный партнёр Республики Беларусь. Беларусь воспринимает Свердловскую область словами и мыслями великого русского поэта Александра Трифоновича Твардовского:«Урал! Опорный край державы,Её добытчик и кузнец.Ровесник древней нашей славыИ славы нынешней творец…»В этом году уже исполнилось более 20 лет нашим дружественным и взаимовыгодным отношениям между Беларусью и Свердловской областью.В этот праздничный день хочу искренне поблагодарить работников дипломатической службы Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Екатеринбурге и её руководителя Харлова А.В. за каждодневный труд, отзывчивость и благородство и пожелать благополучия, здоровья, дальнейших успехов и мирного неба! Шандор ФАБИАН, Генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге: – Поздравляю российских коллег-дипломатов с профессиональным праздником – Днём дипломатического работника! Выражаю глубокую благодарность за Ваш высокий профессионализм и вклад в развитие международных связей. Желаю Вам здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей важной работе! Руслан БИЙБОСУНОВ, Генеральный консул Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге: – Уважаемый Александр Владимирович, от имени Генерального консульства Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге и себя лично сердечно поздравляю Вас и коллектив Представительства по случаю профессионального праздника – Дня дипломатического работника Российской Федерации.Российская дипломатия имеет богатую историю и славные традиции, вносит существенный вклад в поддержание международной безопасности и стабильности, развитие межгосударственного сотрудничества с зарубежными партнёрами.Представительство МИДа России в Екатеринбурге вносит свой весомый вклад в развитие кыргызско–российских межрегиональных связей, межмидовского сотрудничества и многие годы плодотворно взаимодействует с Генеральным консульством Кыргызстана в Екатеринбурге.Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам и всему коллективу Представительства МИДа России доброго здоровья, успехов во всех начинаниях, реализации намеченных планов и достижения новых высот в Вашей многогранной деятельности. Динь ВАН ДОНГ, Генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам в г. Екатеринбурге Генеральное Консульство Социалистической Республики Вьетнам в г. Екатеринбурге свидетельствует свое уважение Представительству Министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Екатеринбурге и поздравляет Вас с Днём дипломатического работника. Желаем Вам профессионального роста, новых побед и достижений, успехов во всех начинаниях, здоровья Вам и вашим близким.Россия оставила заметный след в нашей национальной истории как близкий и надёжный друг Вьетнама. За последние годы традиционные отношения и всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Россией непрерывно расширяется и развивается. Благодарим Министерство иностранных дел Российской Федерации и Представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Екатеринбурге за помощь, содействие и сотрудничество, за укрепление дружественных отношений между Вьетнамом и Россией.Генеральное Консульство Социалистической Республики Вьетнам в г. Екатеринбурге пользуется случаем, чтобы подтвердить уверения в своем весьма высоком уважении.

Александр ХАРЛОВ Представитель МИДа России в Екатеринбурге. Родился в 1967 году в Алапаевске. Окончил Свердловское суворовское училище, Киевское высшее общевойсковое командное училище и Уральский государственный технический университет (УГТУ-УПИ), повышал квалификацию в Дипломатической академии МИДа России и в Российской академии государственной службы при Президенте РФ. С 2001 по 2004 год работал в представительстве МИДа России в Екатеринбурге.

С 2004 года – начальник управления международных связей министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

С 2007 по 2013 год – министр международных и внешнеэкономических связей, член правительства Свердловской области.

С 2013 года – представитель МИДа России в Екатеринбурге.

Владеет английским и французским языками.