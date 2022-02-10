В России разработали законопроект о введении акциза на одноразовые вейпы и жидкости для них

В январе "Областная газета" публиковала текст о том, насколько электронные сигареты опасны для здоровья. Фото: Александр Зайцев

В Госдуму сегодня внесут законопроект о введении комбинированной ставки акциза на одноразовые вейпы и жидкости для них. В случае принятия документа в федеральный бюджет может начать дополнительно поступать свыше 1 млрд рублей в год.

Законопроект предполагает введение одновременно двух ставок акциза — в рублях за электронное устройство и в рублях за объём жидкости в таком устройстве. Документ в Госдуму внесут глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель Алексей Синицын, пишет ТАСС. По словам авторов, он направлен на установление более справедливого налогового регулирования и на максимальное привлечение дополнительных доходов от никотинсодержащей продукции.

Правительство РФ поддержало законопроект и предложило указать, что жидкость для вейпов признаётся самостоятельным подакцизным товаром, если она не содержится в них или не входит с ними в комплект. В кабмине также считают, что необходимо установить требования к указанию объёма жидкости в вейпах и возможности её измерения.

Напомним, в январе "Областная газета" публиковала текст о том, насколько электронные сигареты опасны для здоровья и какие действия намерены предпринять для ограничения продажи приспособлений для вдыхания пара.

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