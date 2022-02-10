Из магазинов Первоуральска изъяли 1900 пачек немаркированных сигарет

В отношении владельцев товара могут возбудить уголовные дела. Фото: пресс-служба УТУ

Сотрудники Екатеринбургской таможни провели рейд по магазинам Первоуральска. В трёх торговых точках были обнаружены 1900 немаркированных либо с поддельными акцизными марками пачек сигарет.

Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, вся незаконная табачная продукция изъята. В отношении владельцев товара возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 15.12 КоАП России. Нарушителям может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 171.1 УК РФ (сбыт товаров без маркировки). Санкция данной статьи предполагает до трёх лет лишения свободы.