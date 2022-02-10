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Общество
10 февраля 2022, 14:00

Открыта горячая линия по проекту "Достояние Среднего Урала"

Николай Карполь и Евгений Куйвашев

Спортсменки "Уралочки" выдвинули на присвоение звания тренера Николая Карполя. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области заработала горячая линия по проекту губернатора Евгения Куйвашева "Достояние Среднего Урала". Вопросы принимают на номер 8 800 700-40-96.

Первые поступившие вопросы касались объектов, которым может быть присвоен почётный статус, а также их будущего.

В департаменте информполитики Свердловской области напоминают, что "Достоянием Среднего Урала" может стать географический объект, историческое событие, достижение науки, художественной культуры, спорта, традиционное мероприятие, коллектив и организация, которые занимаются популяризацией литературы, культуры, музыки.

Напомним, что конкурс проводится Общественной палатой Свердловской области при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. Заявки принимаются на сайте общественной палаты (opso66.ru) с 1 февраля. Известно, что спортсменки "Уралочки" выдвинули на присвоение звания тренера Николая Карполя. Сразу несколько заявок подала руководитель Центра гражданско-патриотического воспитания "Каравелла" Лариса Крапивина. Читайте также: Ирбитская ярмарка поборется за звание "Достояние Среднего Урала".

Открытое голосование на присвоение статуса будет проходить с 1 августа по 1 октября 2022 года. Церемония подведения итогов и вручения дипломов будет ежегодно проводиться в день образования Свердловской области — 17 января. Цель конкурса — поиск уральской идентичности.

Добавим, что на страницах "Областной газеты" каждую пятницу мы рассказываем о номинантах.

Областная газета Свердловской области

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