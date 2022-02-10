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Общество
10 февраля 2022, 16:00

Евгений Куйвашев заложил первый камень в основание будущего памятника жертвам Холокоста

закладка камня

Всего в основание мемориала было заложено 10 камней, которые привезли из 10 бывших концлагерей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в церемонии закладки основания монумента в память о жертвах Холокоста и площади Спасения. Мемориал появится перед синагогой на улице Куйбышева в Екатеринбурге.

В закладке основания памятника также принимали участие мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей, почётный гражданин Свердловской области Семён Спектор и главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази.

"Здесь, на этом месте, будет возведён мемориал скорби и благодарности. События Второй мировой войны убедительно показали, к какой катастрофе приводят попытки обеспечить превосходство одной нации над другими. Наш святой долг — сберечь историческую память и правду о событиях Второй мировой войны", — заявил Евгений Куйвашев во время закладки камня.

Всего в основание мемориала было заложено десять камней, которые привезли из десяти бывших концлагерей: Освенцима, Треблинки, Собибора, Майданека, Бухенвальда, Дахау, Бабьего Яра, Румбульского леса, Ямы и Змиёвской балки.

Полное название памятника — "Монумент в память о жертвах Холокоста, с благодарностью воинам Красной Армии и труженикам тыла, победившим нацизм". При этом во время строительства мемориала территория возле синагоги будет благоустроена и впоследствии превратится в площадь Спасения, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Так сложилась моя судьба, что в годы Великой Отечественной войны мои мама, папа и брат провели 934 суток за колючей проволокой фашистского гетто. Мы пережили много ужасов, но судьба распорядилась таким образом, что мы остались живы. Я до сих пор не перестаю восхищаться этим", — сказал Семён Спектор.

Областная газета Свердловской области

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