За спасение ребёнка Евгений Куйвашев подарил жителю Санкт-Петербурга картину

Евгений Куйвашев подарил Евгению Грачёву картину художника Ремезова "Над городом". Фото: департамент информполитики региона

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с жителем Санкт-Петербурга Евгением Грачёвым, который спас тонущего ребёнка. Инцидент произошёл в центре Екатеринбурга 8 февраля.

В Instagram глава региона рассказал, что Евгений уроженец Екатеринбурга, но много лет назад перебрался в Санкт-Петербург. В родной город мужчина приехал, чтобы повидаться с семьёй — родителями, сёстрами и бабушкой.

Во время прогулки по центру города мужчина услышал слабый крик, подбежал к воде и увидел тонущего мальчика лет одиннадцати. Не раздумывая, он лёг на снег и попытался схватить ребёнка. С помощью прохожих мальчика удалось вытащить.

"Сегодня пригласил Женю вместе с женой Еленой к себе, подарил картину художника Ремезова "Над городом" — на ней то самое место, где Женя спас ребёнка. Бабушке передал цветы. Хороший у неё внук. Обязательно представим его к награде", — отметил Евгений Куйвашев.

Кстати, бабушка героя — Любовь Полякова — отмечает сегодня день рождения.