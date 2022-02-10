Десять камней из концлагерей

Губернатор Евгений Куйвашев поместил в основание монумента камень из Освенцима. Фото: Алексей Кунилов

10 февраля перед Екатеринбургской синагогой губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ и глава Екатеринбурга Алексей ОРЛОВ заложили первый камень монумента в память о жертвах холокоста. Рядом появится первая в России площадь Спасения в благодарность уральцам за помощь эвакуированным в годы Великой Отечественной войны.

В основание будущего памятника поместили десять массивных камней из бывших концлагерей и мест гибели узников еврейских гетто из шести стран: Освенцима, Треблинки, Собибора, Майданека в Польше, Бухевальда и Дахау в Германии, Румбульского леса в Латвии, Бабьего Яра на Украине, Ямы в Белоруссии, Змиёвской балки в России. На уральскую землю их привёз главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази. Первый камень из Освенцима заложил в фундамент монумента глава региона.

– Здесь, на этом месте, будет возведён мемориал скорби и благодарности. События Второй мировой войны убедительно показали, к какой катастрофе приводят попытки обеспечить превосходство одной нации над другими. Наш святой долг — сберечь историческую память и правду о событиях Второй мировой войны. Сделать всё для того, чтобы наша молодёжь уважала историю Отечества и её героев, опиралась на патриотические ценности, осознавала опасность шовинизма и расизма. Чтобы никогда проявления антисемитизма, русофобии, агрессивной нетерпимости к другим народам, культурам, традициям не проявлялись в нашем обществе, – сказал Евгений Куйвашев.

Камни включат в скульптурную композицию, посвящённую подвигу воинов Красной Армии и тружеников тыла в победе над фашизмом. Монумент будет первым подобным памятником от Урала до Дальнего Востока. А территорию у синагоги благоустроят и откроют здесь площадь Спасения. Как отметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, в дальнейшем её посещение может стать частью внеклассного образовательного процесса для всех школьников города.

– Холокост — это одна из самых трагичных страниц в истории. Шесть миллионов людей были стёрты с лица земли нацистскими преступниками только за принадлежность к еврейской нации. Задача современного человечества – сделать так, чтобы подобное не могло повториться даже в мыслях. Будущие монумент и площадь – это одновременно символы стойкости, сплочённости и надежды, а также запечатлённая в бетоне скорбь по невинно погибшим. Если мы будем чаще вспоминать о тех событиях, в том числе создавая подобные объекты, россияне никогда не станут носителями идеологии фашизма, – заявил глава уральской столицы.

По данным министерства социальной политики Свердловской области, сегодня на Среднем Урале проживают менее 1 300 бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Их объединяет региональная ассоциация, которой уже 14 лет руководит Семён Спектор. Во время церемонии закладки монумента он отметил неоценимый вклад уральцев в сохранение памяти о холокосте.

– Так сложилась моя судьба, что в годы Великой Отечественной войны мои мама, папа и брат провели 934 суток за колючей проволокой фашистского гетто. Мы пережили много ужасов, но судьба распорядилась таким образом, что мы остались живы. Я до сих пор не перестаю восхищаться этим. И ещё раз я восхищаюсь тем, что меня львовский облвоенком, когда я работал начальником цеха обжига на кирпичном заводе, призвал в армию и послал служить сюда, в Уральский военный округ. Я счастлив, что меня призвали на Урал, и счастлив, что я здесь живу вместе с вами и радуюсь каждому из вас. Дай Бог, чтобы мы всю свою жизнь прожили под мирным небом, чтобы не было войн, чтобы мы имели возможность развиваться и жить прекрасной жизнью, – добавил Семён Спектор.