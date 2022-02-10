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Общество
10 февраля 2022, 19:41

В Екатеринбурге появилась «Домна»

  Екатерина Хожателева
итоги конкурса на оригинальное название будущего креативного пространства, расположенного на улице Вайнера, 16

Фото: Павел Ворожцов

10 февраля были объявлены победители конкурса на название креативного кластера на Вайнера, 16 в Екатеринбурге. Первое место заняла школьница из Нижнего Тагила. За свой вариант девочка получила приз – ноутбук.

Напомним, в декабре 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор СОФПП Валерий Пиличев подписали соглашение о создании и развитии инфраструктуры креативных кластеров в Екатеринбурге. Здание на Вайнера, 16 передали операторам кластера – Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства. Было определено, что оно станет штаб-квартирой, центральным звеном всей сети креативных площадок.

А в январе 2022 года был объявлен открытый конкурс на лучшее название особняка на Вайнера. Принять участие в нём мог любой желающий. От одного человека принималось не более двух заявок. В жюри конкурса вошли представители областной и городской власти, СОФПП, СМИ, деловых и общественных объединений предпринимателей Свердловской области, эксперты по брендингу, ученые-филологи, урбанисты.

Всего в конкурсе приняли участие 1 026 свердловчан. Эксперты рассмотрели больше двух тысяч вариантов. Лучшими признаны «Авангард», «АГАФУРОВЪ», «ARTерия», «Генерация», «Гильдия», «ГорКИ», «Домна», «Сплав», «Смена» и «Среда»: они будут размещены на специальном арт-объекте, который установят на территории кластера. Самое подходящее, по мнению жюри, название «Домна». Причём его предложили сразу четыре участника. Первой стала 15-летняя школьница из Нижнего Тагила Софья Фёдорова. Она и признана окончательным победителем:

– Мне очень хотелось связать название с историей, с индустриальным наследием Урала как раз отталкиваясь от этого – «Домна» – это место, в котором кипит железо буквально, а в наше время на Урале очень много новых идей появляется, много творческих креативных людей, это место будет местом бурления творческой креативной жизни.

Сейчас здание на Вайнера, 16 передано в безвозмездное пользование Свердловскому областному Фонду поддержки предпринимательства. Пока в особняке идёт ремонт. По словам министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой, штаб-квартира креативного кластера должна открыться в мае этого года: там появятся фэшн-коворкинг, пространство для проведения концертов, студии аудио- и видеозаписи. Основными направлениями станут фэшн-индустрия, информационные технологии, медиа и современное искусство. «Сейчас, когда у площадки уже есть наименование, наша задача – сделать всё необходимое, что связано с брендингом – это разработка логотипов, создание сайта и завершение ремонта в самое ближайшее время, – отметила Виктория Казакова. – Я думаю, что появится ещё одна площадка – она частная, это Арамиль, мы сейчас ведём переговоры. В самое ближайшее время, с 28 февраля по 1 марта, мы проведём встречу с федеральными экспертами, с АСИ по разработке чёткой и понятной стратегии развития креативных индустрий на территории Свердловской области с учётом того, что это сетевая история».

«Эта площадка будет очень востребована, – уверен и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. – Здесь будут рождаться креативные идеи, собираться молодёжь, настроенная на развитие уральской столицы. Мы активно взаимодействовали с АСИ, и с Вадимом Самойловым. Он, как известно, радиоинженер по образованию, окончил Уральский политех. Всё, что связано с музыкальной индустрией, сегодня в Екатеринбурге очень востребовано, учитывая, что город является практически родиной рок-движения. Свердловский рок-клуб всегда был популярен, здесь выпускались хорошие музыкальные инструменты. Это утрачено. У Вадима есть идея это возродить».

В течение нескольких дней организаторы обещают открыть официальную страницу сайта Вайнера, 16. Там будут представлены фотографии ремонта и идеи трансформации пространства. Кроме того, на портале будет специальная ссылка, перейдя по которой посетители смогут оставить свои предложения.

итоги конкурса на оригинальное название будущего креативного пространства, расположенного на улице Вайнера, 16
Фото: Павел Ворожцов
  • Опубликовано в №25 от 11.02.2022 
Областная газета Свердловской области
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