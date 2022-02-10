В Екатеринбурге появилась «Домна»

Фото: Павел Ворожцов

10 февраля были объявлены победители конкурса на название креативного кластера на Вайнера, 16 в Екатеринбурге. Первое место заняла школьница из Нижнего Тагила. За свой вариант девочка получила приз – ноутбук.

Напомним, в декабре 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор СОФПП Валерий Пиличев подписали соглашение о создании и развитии инфраструктуры креативных кластеров в Екатеринбурге. Здание на Вайнера, 16 передали операторам кластера – Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства. Было определено, что оно станет штаб-квартирой, центральным звеном всей сети креативных площадок.

А в январе 2022 года был объявлен открытый конкурс на лучшее название особняка на Вайнера. Принять участие в нём мог любой желающий. От одного человека принималось не более двух заявок. В жюри конкурса вошли представители областной и городской власти, СОФПП, СМИ, деловых и общественных объединений предпринимателей Свердловской области, эксперты по брендингу, ученые-филологи, урбанисты.

Всего в конкурсе приняли участие 1 026 свердловчан. Эксперты рассмотрели больше двух тысяч вариантов. Лучшими признаны «Авангард», «АГАФУРОВЪ», «ARTерия», «Генерация», «Гильдия», «ГорКИ», «Домна», «Сплав», «Смена» и «Среда»: они будут размещены на специальном арт-объекте, который установят на территории кластера. Самое подходящее, по мнению жюри, название «Домна». Причём его предложили сразу четыре участника. Первой стала 15-летняя школьница из Нижнего Тагила Софья Фёдорова. Она и признана окончательным победителем:

– Мне очень хотелось связать название с историей, с индустриальным наследием Урала как раз отталкиваясь от этого – «Домна» – это место, в котором кипит железо буквально, а в наше время на Урале очень много новых идей появляется, много творческих креативных людей, это место будет местом бурления творческой креативной жизни.

Сейчас здание на Вайнера, 16 передано в безвозмездное пользование Свердловскому областному Фонду поддержки предпринимательства. Пока в особняке идёт ремонт. По словам министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой, штаб-квартира креативного кластера должна открыться в мае этого года: там появятся фэшн-коворкинг, пространство для проведения концертов, студии аудио- и видеозаписи. Основными направлениями станут фэшн-индустрия, информационные технологии, медиа и современное искусство. «Сейчас, когда у площадки уже есть наименование, наша задача – сделать всё необходимое, что связано с брендингом – это разработка логотипов, создание сайта и завершение ремонта в самое ближайшее время, – отметила Виктория Казакова. – Я думаю, что появится ещё одна площадка – она частная, это Арамиль, мы сейчас ведём переговоры. В самое ближайшее время, с 28 февраля по 1 марта, мы проведём встречу с федеральными экспертами, с АСИ по разработке чёткой и понятной стратегии развития креативных индустрий на территории Свердловской области с учётом того, что это сетевая история».

«Эта площадка будет очень востребована, – уверен и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. – Здесь будут рождаться креативные идеи, собираться молодёжь, настроенная на развитие уральской столицы. Мы активно взаимодействовали с АСИ, и с Вадимом Самойловым. Он, как известно, радиоинженер по образованию, окончил Уральский политех. Всё, что связано с музыкальной индустрией, сегодня в Екатеринбурге очень востребовано, учитывая, что город является практически родиной рок-движения. Свердловский рок-клуб всегда был популярен, здесь выпускались хорошие музыкальные инструменты. Это утрачено. У Вадима есть идея это возродить».

В течение нескольких дней организаторы обещают открыть официальную страницу сайта Вайнера, 16. Там будут представлены фотографии ремонта и идеи трансформации пространства. Кроме того, на портале будет специальная ссылка, перейдя по которой посетители смогут оставить свои предложения.

Фото: Павел Ворожцов