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Общество
11 февраля 2022, 14:14

В 2022 году пройти бесплатное переобучение смогут россияне до 35 лет

Переобучение

Всего на переобучение в 2022 году из федерального бюджета будет выделено 8,6 млрд рублей. Фото: Галина Соловьёва

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы бесплатного переобучения граждан. В 2022 году пройти бесплатное переобучение по востребованным профессиям смогут не только люди старше 50 лет и женщины с младенцами, но и граждане в возрасте до 35 лет включительно.

Всего на переобучение в 2022 году из федерального бюджета будет выделено 8,6 миллиарда рублей: 1,2 миллиарда рублей направят на переобучение молодёжи и ещё 7,4 миллиарда рублей — для других категорий граждан. На эти средства получить дополнительное образование по наиболее востребованным профессиям смогут более 20 тысяч молодых людей.

"Всего в этом году в программе переобучения смогут принять участие почти 150 тысяч наших граждан", — передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба правительства.

Стать участниками программы переобучения смогут несколько категорий молодых людей. Речь идёт, в частности, о гражданах, которые после завершения обучения или службы в армии более четырёх месяцев не являются занятыми, работниках, находящиеся под угрозой увольнения, а также гражданах без среднего профессионального или высшего образования.

Программу бесплатного переобучения реализуют АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Томский государственный университет.

Областная газета Свердловской области

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