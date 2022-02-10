Достояние Командора

Тот самый чердак в доме на Уктусе, с которого начинался отряд «Каравелла» Фото: Из архива отряда «Каравелла»

Жители региона уже выдвинули первых претендентов на народное звание «Достояние Среднего Урала». В Оргкомитет конкурса поступило уже несколько десятков заявок. «Областная газета» составляет свой рейтинг брендов, которые делают регион узнаваемым. В этот раз расскажем о ярком педагогическом явлении, Командоре, ставшем примером для нескольких поколений уральских детей, и мечтах о море.

Все началось летом 1961 года с чердака двухэтажки на Уктусе, тогда это был пригород Свердловска (ныне Екатеринбурга). Компания ребят во главе со своим капитаном Владиславом Крапивиным «отправилась» в путешествие под парусами на придуманном корабле «Бандерилья». Сам чердак походил на капитанский мостик, штурвалом служило велосипедное колесо, в рынду превратилось детское ведёрко; лес, шумевший за окном, напоминал шёпот морских волн. Никаких кораблей и даже простых лодок тогда у команды не было. Они существовали только в фантазиях ребят и на страницах книг писателя Владислава Крапивина.

«Бандерилья», пустившись однажды в плавание с чердака двухэтажки, пришвартовалась временно в единственной тогда на Уктусе высотке. В полуподвальном помещении внешкольный экспериментальный пионерский отряд просуществовал почти 10 лет. Программы, по которым тогда Владислав Крапивин занимался с детьми, были многим непонятны. Прямо на улице под окнами строили, драили и смолили первые лодки, потом на них плавали по Патрушихе. В Уктусском лесопарке прокладывали походные маршруты, устраивали сражения рыцарей и фехтовальщиков, выпускали стенгазеты, снимали кино.

Писатель Владислав Крапивин, по сути, стал неформальным лидером детского движения на Среднем Урале. В 1965 году «Каравелла» получила статус отдельной пионерской дружины и пресс-центра всесоюзного журнала «Пионер». Не раз автономную детскую организацию (для Советского Союза – невиданная вещь!) пытались закрыть. И каждый раз Крапивину удавалось отстоять отряд.

– «Каравелла» – уж, извините, никогда, даже в 90-х, не шла на поводу у большинства общественного мнения. Общественное мнение сказало, что пионерских организаций больше не должно быть. Хорошо. Оно так сказало. А мы видим в нашей жизни, что детские организации – это очень правильно и интересно. Почему мы должны подчиняться большинству и считать, что его мнение – единственно верное? Независимость суждений – в уральском характере, – говорит руководитель детско-юношеского центра патриотического воспитания «Каравелла» Лариса Крапивина.

По сути, «Каравелла» давно стала хорошим примером неформальной педагогики. К тому же в отряде уже более 60 лет остаются неизменными традиции: своя форма, символика, атрибуты. Сегодняшние дети, когда они записываются в «Каравеллу», точно так же, как их старшие товарищи, проходят ритуал посвящения, так же дают клятву перед знамёнами, – рассказала Лариса Крапивина.

– То есть у нас вся та контекстная часть, которая характеризовала пионерство, сохранилась. В этом уникальность «Каравеллы». Её создал писатель-сказочник. Он её создал вместе с детьми. Сейчас, через 60 лет, мы видим и говорим: вот она – особенность уральского характера. Мечтай, и из мечты родится что-то, если ты, конечно, не будешь сидеть и ничего не делать, а если ты будешь работать в направлении реализации своей мечты, то любая мечта может воплотиться в жизнь. Тем более такая интересная и помогающая детям в становлении их характеров. Воспитывающая их в определённых традициях, ценностях, отношениях. Понимаете?

Через школу «Каравеллы» прошли тысячи детей. Но не только они, став взрослыми, считают, что отряд и его основатель Владислав Крапивин могут символизировать достояние Среднего Урала. Любой, кто читал книги Командора, согласится с этим.

Конкурс «Достояние Среднего Урала» стартовал 1 февраля. Заявки на сайте Общественной палаты региона принимаются до 30 мая 2022 года.

– Мы не будем награждать людей, мы хотим, чтобы свердловчане выбрали какие-то объекты и явления, яркие, характеризующие нас, делающие регион узнаваемым. Выбирать «Достояние Среднего Урала» будут люди, это станет именно народным выбором, – рассказал председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Редакция «Областной газеты» также ждет от своих читателей предложений, о самых интересных мы расскажем в нашей еженедельной рубрике «Мы – с Урала».

Там детского писателя Владислава Крапивина помнят первые выпускники отряда Фото: Из архива отряда «Каравелла»

В центре детско-юношеского патриотического воспитания «Каравелла» воссоздана обстановка квартиры Владислава Крапивина Фото: Из архива отряда «Каравелла»

В отряде строго соблюдают технику безопасности Фото: Из архива отряда «Каравелла»

Первые воспитанники экспериментального пионерского отряда Фото: Из архива отряда «Каравелла»