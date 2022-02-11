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11 февраля 2022, 10:45

Екатеринбуржцев просят быть осторожными на дорогах из-за снегопада

машина пропускает пешехода

Пешеходы должны при переходе дороги убедиться в отсутствии транспорта или в том, что водители уступают дорогу. Фото: Галина Соловьёва

Госавтоинспекция Екатеринбурга обратилась к участникам дорожного движения. В период снегопада им необходимо быть предельно внимательными.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, избегать резких манёвров и исключить рискованные обгоны. Также следует увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, быть готовыми резко снизить скорость, напоминают в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Пешеходы должны исключить выход на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. В тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости им необходимо использовать световозвращающие элементы на верхней одежде.

Отмечается, что автоинспекторы контролируют своевременную расчистку проезжей части от снега, образование гололёда. Также сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь в проезде снегоуборочной техники по дорогам города.

По данным УГИБДД ГУ МВД России по региону, трассы Среднего Урала круглосуточно патрулируются госавтоинспекторами. Они ориентированы на оказание помощи водителям, попавшим в трудную ситуацию. О проблемах на дорогах следует сообщать в единую диспетчерскую службу по телефону 112.

Добавим, сегодня на всей территории Свердловской области ожидается сильный снегопад, местами метели. Сотрудники МЧС просят свердловчан соблюдать меры личной безопасности в непогоду.

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Областная газета Свердловской области

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