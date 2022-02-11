В Госдуму внесён законопроект об индексации военных пенсий на 8,6 %

Проиндексировать пенсии военных выше уровня инфляции поручил президент России Владимир Путин. Фото: Алексей Кунилов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсий военных пенсионеров на 8,6 %. Индексация будет рассчитана с 1 января 2022 года.

Проиндексировать пенсии военных выше уровня инфляции поручил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности 21 января. Дополнительные расходы, по подсчётам кабмина, составят в этом году — 63,4 млрд рублей, в 2023 году — 42,5 млрд рублей, в 2024 году — 48,4 млрд рублей.

Ранее глава государства подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6 % с начала этого года. В среднем прибавка к пенсии по стране составила около 1,5 тысячи рублей. После повышения средний размер страховой пенсии для неработающих пожилых граждан достиг 18 984 рубля. Повышенные выплаты пришли почти 31 млн россиян в феврале вместе с компенсацией за январь.