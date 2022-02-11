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11 февраля 2022, 14:27

В Екатеринбурге начнёт работать горячая линия по организации детского отдыха

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На вопросы об организации отдыха и оздоровления детей в том числе ответят по номерам 304-12-56 и 304-12-47. Фото: Галина Соловьёва

В ближайший понедельник, 14 февраля, департамент образования администрации Екатеринбурга запустит горячую линию по организации детского отдыха. Родители смогут задать вопросы специалистам.

Позвонить на горячую линию можно в будний день с 09:00 до 16:00. При этом необходимо помнить про обеденный перерыв — он длится с 13:00 до 14:00.

На вопросы о загородных оздоровительных лагерях и санаториях ответят специалисты:

  • администрация Верх-Исетского района (ДОЛ "Красная гвоздика"): Ирина Смирнова или Наталья Пономарёва, телефон 376-88-58;
  • администрация Железнодорожного района (ДОЛ "Бригантина", "Приозёрный", им. Гайдара): Нина Панекина — 304-79-61; Елена Лоскутова — 304-79-54;
  • администрация Кировского района (ДОЛ "Буревестник", "Мечта", "Уральские самоцветы"): Наталья Корнеева — 375-60-58; Татьяна Соловьёва — 374-29-74;
  • администрация Ленинского района (ДОЛ "Волна", ДОЛ им. Титова, "Изумруд"): Екатерина Крутикова — 376-47-04; Мария Джермакьян — 376-47-15;
  • администрация Октябрьского района (ДОЛ "Каменный цветок", "Маяк", "Юность"): Наталья Слепухина — 304-26-16; Србуи Аветисян — 304-26-05;
  • администрация Орджоникидзевского района (ДОЛ "Космос", "Рассветный"): Ильинова Елена Николаевна — 304-25-23; Елена Пастухова — 304-25-25;
  • администрация Чкаловского района (ДОЛ "Заря", "Спутник"): Соловьёва Надежда Ивановна — 304-78-30;
  • департамент образования горадминистрации (ДОЛ "Чайка"): Татьяна Мезенина — 304-12-47.

Информацию о записи в лагеря с дневным пребыванием детей можно получить по телефонам:

  • управление образования Верх-Исетского района — Наталья Лебедихина, 304-12-62;
  • управление образования Железнодорожного района — Татьяна Лямпасова, 304-16-32;
  • управление образования Кировского района — Марина Попова, 304-16-37;
  • управление образования Ленинского района — Екатерина Мальцева, 304-16-44;
  • управление образования Октябрьского района — Светлана Захарова, 304-16-47;
  • управление образования Орджоникидзевского района — Лилия Чумакова, 304-12-58;
  • управление образования Чкаловского района — Наталья Кангина, 210-26-65.

Кроме того, на вопросы об организации отдыха и оздоровления детей ответят по номерам 304-12-56 и 304-12-47. Также информацию можно получить тут, сообщает пресс-служба мэрии.

Этим летом муниципалитет планирует оздоровить в загородных лагерях порядка 24 тысяч детей, в городских — около 29 тысяч. Порядка 4,5 тысячи юных горожан поедут в санатории.

Напомним, запись в загородные лагеря стартует 1 марта и продлится до 15 марта. Забронировать место в городском лагере родители смогут с 5 по 19 марта. В санатории — с 15 по 29 апреля. Подать заявку можно будет через портал госуслуг, МФЦ и ЦМУ.

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Областная газета Свердловской области

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