В Свердловской области 12 февраля сохранится сильный снегопад

11–12 февраля над территорией региона проходит снежный фронт. Фото: Павел Ворожцов

12 февраля Свердловскую область продолжит засыпать снегом. Спасатели просят граждан быть предельно осторожными и внимательными.

Водителям важно учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Если снегопад застал вас на автодороге, перестройтесь на обочину, прекратите движение, включите аварийные огни и переждите непогоду.

В свою очередь пешеходам необходимо отойти подальше от шатких строений, оборванных проводов линий электропередачи, разбитого стекла и других источников опасности. Стоит обратить внимание на свою обувь. От высоких каблуков лучше отказаться. Отдайте предпочтение устойчивой подошве. Ранее "Облгазета" составила гид по выбору удобной и не скользящей в гололёд обуви.

Об инцидентах и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Кстати, 11–12 февраля над территорией региона проходит снежный фронт. За ночь высота снежного покрова на проезжей части достигла 5 сантиметров. В течение суток может выпасть ещё до 4 сантиметров снега.

Добавим, свердловские трассы от снега и снежного наката расчищают 322 спецмашины. Для устранения гололёда уже израсходовано 1,6 тысячи тонн пескосоляной смеси и 110 тонн песка.