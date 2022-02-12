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Общество
12 февраля 2022, 11:25

Сотрудники ГИБДД до конца февраля будут принимать свердловчан по предварительной записи

Сотрудник ГИБДД

Речь идёт о работе по предоставлению свердловчанам госуслуг по линии Госавтоинспекции. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области до конца февраля сотрудники Госавтоинспекции будут проводить приём граждан исключительно по предварительной записи. Такие меры были введены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Речь идёт о работе по предоставлению свердловчанам госуслуг по линии Госавтоинспекции. Это выдача и замена водительских прав, регистрация транспорта и приём экзаменов на получение водительских удостоверений.

"Такой порядок работы направлен на профилактику распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и в целях исключения скопления граждан в местах оказания госуслуг", — сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД будут осуществлять приём граждан с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Напомним, общее число случаев заражения COVID-19 в Свердловской области составляет 274 313, из которых 5 796 были зарегистрированы сутками ранее.

Областная газета Свердловской области

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Сотрудники ГИБДД до конца февраля будут принимать свердловчан по предварительной записи