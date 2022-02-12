В Свердловской области запустят железнодорожный "Демидовский маршрут"

Дмитрий Ионин отметил, что "Императорский маршрут" пользуется большой популярностью как у свердловчан, так и гостей из других регионов. Фото: Facebook Дмитрия Ионина

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин рассказал, что в регионе планируется запуск железнодорожного "Демидовского маршрута". Он будет создан по принципам запущенного в 2021 году поезда "Императорский маршрут".

Дмитрий Ионин отметил, что "Императорский маршрут" пользуется большой популярностью как у свердловчан, так и гостей из других регионов — на ближайший месяц туры уже раскуплены. Сейчас власти совместно с Центром развития туризма и СвЖД обсуждают возможность увеличения числа туров.

"В креслах встроенные аудиогиды, в наушниках не просто трагическая история семьи Романовых, а портрет эпохи сквозь призму событий вокруг императорской семьи. Есть и модная нынче фотозона с изображением видов дореволюционных вагонов. Здесь можно примерить костюмы тех времен: проводник с зелёной фуражкой, джентльмен в пальто со шляпой, гимназистка, простая горожанка и другие образы. Честно сказать — впечатляет", — делится впечатлениями заместитель губернатора на своей странице в Facebook.

По аналогии с действующим в регионе историческим железнодорожным поездом власти планируют запустить "Демидовский маршрут" и ряд других перспективных туристических направлений.

Напомним, что в феврале прошлого года, когда между Екатеринбургом и Алапаевском запускался "Императорский маршрут", "Областная газета" рассказывала о маршруте и показывала, как выглядит поезд внутри.