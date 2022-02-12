Евгений Куйвашев пообещал обеспечить дизайнера одежды из Ирбита помещением для студии

До того как стать дизайнером одежды, Александр Крюков выучился на токаря, подрабатывал на заводе и стройке, а также пять лет был поваром. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал про 29-летнего жителя Ирбита Александра Крюкова, который меньше чем за год стал дизайнером одежды с клиентами по всему миру. Глава региона пообещал помочь талантливому дизайнеру с поиском помещения для студии.

До того как стать дизайнером одежды, Александр Крюков выучился на токаря, подрабатывал на заводе и стройке, а также пять лет был поваром. Первыми работами дизайнера стали футболка из простыни и спортивный костюм из поварской формы.

"Его мама настороженно отнеслась к желанию сына шить одежду, поэтому своими успехами он делился с подписчиками в TikTok. Постепенно он начал выполнять заказы для клиентов со всего мира, а сейчас готовится к участию в неделе моды в Милане. Желаю ему удачи! Думаю, сможем помочь Саше с помещением. Может, и мне костюм сошьёт", —пишет Евгений Куйвашев в Instagram.

Также губернатор посоветовал начинающим предпринимателям обрашаться в Фонд поддержки предпринимательства, который поможет сформулировать идею, разработать проект и бизнес-план, выбрать форму собственности, зарегистрировать бизнес, найти офис, а также подскажет, как его арендовать. Евгений Куйвашев напомнил, что в ближайшее время на Среднем Урале откроются несколько креативных кластеров, где молодые бизнесмены смогут получить место для работы в комфортных условиях.