В Нижнем Тагиле запретили незаконную деятельность крематория

Для пресечения незаконной деятельности природоохранная прокуратура обратилась в суд. Фото: Алексей Кунилов

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке запретила незаконную деятельность крематория. Он располагается в Нижнем Тагиле по ул. Трикотажников.

В ходе проверки было установлено, что в нежилом здании на земельном участке, принадлежащем на правах собственности физлицу, ООО "Альянс" эксплуатируется кремационное оборудование. При этом данная территория находится в зоне производственно-коммунальных объектов. Ритуальная деятельность на нём не предусмотрена.

Кроме этого, в нарушение федерального законодательства у собственника здания и у ООО нет разработанных и согласованных с уполномоченными органами проектов нормативов допустимых выбросов и санитарно-защитной зоны.

"Использование собственниками и ООО "Альянс" здания и земельного участка для кремации без разрешительной документации создают реальную угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью граждан, вызвало большой общественный резонанс и социальную напряжённость у населения, проживающего в районе расположения указанного объекта", — отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Для пресечения незаконной деятельности природоохранная прокуратура обратилась в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.