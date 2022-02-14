Опасные медотходы вывозят на свердловский полигон под видом коммунального мусора

Эксперты требуют приостановить деятельность всех перечисленных юрлиц. Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Екатеринбургу и Белоярскому ГО может грозить вспышка инфекционных заболеваний и экологические проблемы. Об этом заявили в свердловском отделении РЭО.

По имеющейся информации, в нарушение экологических и санитарных норм опасные отходы из медучреждений уральской столицы попадают на полигон в Белоярском городском округе под видом коммунального мусора. Соответствующее письмо направлено в прокуратуру Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе свердловского Российского экологического общества, сперва ООО "Энерго" везёт медотходы класса Б и В на производственную базу ООО "Экма-Конфи", где их не обезвреживают, а просто перегружают в другие пакеты. Некоторое время они хранятся там. Затем на обычных грузовиках, которые эксплуатирует ООО "УМПО", пакеты вывозят и размещают на полигоне.

По данным председателя свердловского РЭО Алексея Вихарева, о нарушениях в деятельности компаний "Энерго" и "УМПО" стало известно ещё полгода назад. Местные жители жаловались на удушающий запах дыма с полигона при сжигании медицинских отходов. Тогда юрлица были привлечены к ответственности. Однако работу свою не прекратили. В связи с этим эксперты требуют приостановить деятельность всех перечисленных юрлиц.

"Областная газета" запросила комментарий прокуратуры Свердловской области.

В октябре прошлого года мы рассказывали, что межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе компании на мусорном полигоне в Белоярском городском округе. Там сжигались медицинские отходы.