23 февраля в ЦПКиО Екатеринбурга запустят праздничный салют

Генеральная репетиция запланирована на 18 февраля. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге начали готовиться к салюту в честь Дня защитника Отечества. Он прогремит 23 февраля на специально оборудованной площадке парка имени Маяковского.

Тренировки проходят на полигоне "Свердловский". На них военнослужащие отрабатывают слаженность действий расчётов и синхронность выстрелов. Генеральная репетиция запланирована на 18 февраля.

Традиционно салютные залпы будут выполнены из раритетных 76-мм противотанковых пушек ЗиС-3, активно применявшихся в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Кстати, 76-мм дивизионная пушка ЗиС-3 — самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. Советские артиллеристы назвали её "Зося" за послушность и надёжность. А вот солдаты вермахта — "трещоткой" — за высокую скорострельность и характерный звук.

Напомним, 23 февраля 2021 года салют в честь Дня защитника Отечества также прогремел в ЦПКиО. Пушки выпустили в небо над Екатеринбургом 30 залпов.