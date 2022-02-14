Жители Екатеринбурга проголосовали за ярмарку на площади 1905 года

Ближайшая ярмарка состоится 19–20 февраля. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге подвели итоги опроса о месте проведения еженедельных ярмарок. 70 % проголосовавших предпочли уже привычную площадку — площадь 1905 года.

В качестве альтернативы горожанам предлагали ещё два варианта: пересечение улиц Татищева и Репина (Верх-Исетский бульвар, 5) и пересечение переулка Театрального и переулка Банковского. Таким образом, власти уральской столицы хотели понять, является ли центральная площадь оптимальной площадкой для проведения ярмарок, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее председатель комитета по товарному рынку Иван Бескрёстнов заявил, что ярмарки доставляют неудобства водителям. Чтобы поставить напротив мэрии торговые палатки, приходится закрывать парковку. Также отмечалось, что решение горожан будет носить рекомендательный характер.

"Областная газета" поинтересовалась об итоговом решении властей в горадминистрации. "Остаётся площадь. Слишком велик перевес голосов за неё, чтобы что-то ещё обсуждать", — сказали изданию.

Добавим, что в этом году запланировано 16 ярмарок выходного дня на площади 1905 года. Ближайшая ярмарка состоится 19–20 февраля.