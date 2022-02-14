Евгений Куйвашев рассказал романтичную историю цирковых артистов

Свидетелями события стали 1,7 тысячи зрителей. Фото: кадр из видео

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о цирковом артисте, который сделал предложение своей партнёрше на манеже Екатеринбургского цирка. Романтичная история произошла накануне Дня святого Валентина, 13 февраля.

Глава региона в Instagram опубликовал видео, как Роман Сонин делает предложение своей возлюбленной Анастасии Абдыевой. Девушка сказала "да".

"Рома и Настя — эквилибристы, их номер — один из самых сложных в программе. Надеюсь, их семейная жизнь будет намного легче", — сказал губернатор. Он также отметил, что не смог остаться в стороне и попросил местного ресторатора устроить жениху и невесте ужин в модном месте Екатеринбурга.

Как уточнили в пресс-службе цирка, свидетелями события стали 1,7 тысячи зрителей программы "Счастливый билет". Зал громкими овациями поздравил пару.