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15 февраля 2022, 09:19

Знаком отличия Свердловской области награждён общественный советник главы региона

изображение знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени

Изображение знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени. Фото: документ

Общественный советник главы Среднего Урала Виктор Михель отмечен знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени. В этом месяце он отметил 70-летие.

Как говорится в указе, подписанном главой региона Евгением Куйвашевым, Виктор Михель награждён "за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области". Соответствующий документ опубликован в печатной версии "Областной газеты".

Известно, что награждённый также занимает пост директора по развитию региональной общественной организации "Свердловская областная федерация ГО", город Екатеринбург.

Досье

Михель Виктор родился 5 февраля 1952 года в посёлке Сосновка Карпинского района. Окончив школу, устроился  электрослесарем. В 1970 году был призван в армию. Демобилизовался в звании старшины. Вернувшись домой, работал в школах № 24 (преподавал военное дело) и № 9 учителем физики. Позже был замдиректора среднего профессионально-технического училища № 103.

В 1990 году Виктора Егоровича избрали председателем исполнительного комитета Краснотурьинского городского Совета  народных депутатов, в 1992 году назначили главой горадминистрации Краснотурьинска. Через 4 года был избран главой муниципального образования "Город  Краснотурьинск" (избирался также в 2000 и 2004 годах). Представлял северян как депутат палаты представителей заксобрания Свердловской области.

За большой вклад в социально-экономическое развитие ГО Краснотурьинск Виктору Михелю присвоено звание "Почётный гражданин города Краснотурьинска".

Размещён на официальном интернет-портале правовой информации региона. Фото: документ

Ранее "Облгазета" сообщала, что знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени награждён свердловский министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.

Областная газета Свердловской области

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