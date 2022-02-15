В Нижнем Тагиле изъяли 800 пачек сигарет без акцизных марок

Это уже второе изъятие безакцизных сигарет в феврале. Фото: пресс-служба УТУ

Сотрудники Екатеринбургской таможни пресекли незаконный оборот немаркированной табачной продукции. В этот раз рейд проводили в Нижнем Тагиле.

По результатам проверки в 3 торговых точках города таможенники обнаружили 800 пачек сигарет без акцизных марок. Товар изъят. В отношении предпринимателей могут возбудить дела об административных правонарушениях по ст. 15.12 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"Поток безакцизной табачной продукции не снижается. В 2020 году при непосредственном участии сотрудников Екатеринбургской таможни изъято 2600 пачек сигарет, в 2021-м — 2450 пачек сигарет", — заявил начальник Екатеринбургской таможни Евгений Горохов.

Напомним, это уже второе изъятие безакцизных сигарет в феврале. В прошлый четверг из магазинов Первоуральска изъяли 1900 пачек немаркированных сигарет.

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