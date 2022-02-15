В России стартовал эксперимент по маркировке электронных сигарет

Маркировка электронных сигарет поможет сократить нелегальный рынок. Фото: Павел Ворожцов

В России сегодня начался эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей. Он продлится год и завершится 28 февраля 2023 года.

Эксперимент проводится в рамках соответствующего постановления Правительства РФ, утверждённого в начале февраля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя товарной группы "Табак" оператора маркировки Центра развития перспективных технологий Андрея Железнова, такая маркировка позволит обелить отрасль и обезопасить население от контрафактного никотина.

"Мы начали с табачных изделий, эта группа была первой, которая вошла в систему "Честный знак", — сказал Андрей Железнов. — В завершающей стадии находится пилот по маркировке табачных стиков, и, наконец, мы запускаем эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей для них".

По его словам, пилотный проект пройдет при поддержке отрасли, поскольку включение электронных сигарет в маркировку инициировали именно представители бизнеса.

Как отметили в Союзе предприятий индустрии немедицинской ингаляции, благодаря введению маркировки органы власти смогут поддержать российских производителей в легальной конкурентной борьбе. А в British American Tobacco отмечают, что маркировка электронных сигарет вместе с другими мерами поможет сократить нелегальный рынок. Поддерживают проведение эксперимента и в Philip Morris International. Ссылаясь на экспертные оценки, пресс-служба компании сообщает, что введение маркировки никотиносодержащей продукции может принести более 15 миллиардов рублей дополнительных доходов в бюджет.

10 февраля "Областная газета писала, что в России разработали законопроект о введении акциза на одноразовые вейпы и жидкости для них. А в январе наше издание публиковало текст о том, насколько электронные сигареты опасны для здоровья и какие действия намерены предпринять для ограничения продажи приспособлений для вдыхания пара.

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