Свердловским бюджетникам поднимут зарплаты на 4 %

При повышении должностные оклады будут округлены до целого рубля в сторону увеличения. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об индексации зарплат работников бюджетных, автономных и казённых учреждений. Повышение произойдёт на 4 % с 1 сентября 2022 года.

Индексация коснётся сотрудников учреждений, на которые не распространяется действие "майских указов" президента России.

"Произвести с 1 сентября 2022 года индексацию заработной платы работников государственных бюджетных, автономных и казённых учреждений Свердловской области <…> путём увеличения минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников госучреждений на 4 %", — говорится в документе, опубликованном на региональном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что при повышении должностные оклады будут округлены до целого рубля в сторону увеличения. Органам местного самоуправления в муниципалитетах рекомендовано принять меры по индексации зарплат бюджетникам.

Контроль за исполнением постановления возложен на первого замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова.

Напомним, что в "майские указы" главы государства от 2012 года не входят учреждения социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарные лаборатории, центры гигиены Роспотребнадзора, спасательные центры МЧС России, центры стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и другие.