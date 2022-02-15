Актёр Сергей Светлаков инвестировал в золотодобычу на Урале

Губернатор призвал и других знаменитых людей последовать примеру Сергея Светлакова. Фото: страница главы региона в Instagram

Шоумен, актёр, телеведущий Сергей Светлаков вложился в месторождение под Нижней Турой, где планируют добывать медь и золото. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Наш земляк, всеми любимый актёр Сергей Светлаков стал инвестором родной Свердловской области <...> Это достойно уважения: он не просто уехал в Москву и забыл про Урал, а вкладывает деньги в его развитие", — сообщил глава региона на личной странице в Instagram.

Евгений Куйвашев отметил, что благодаря инвестициям звезды в районе появятся рабочие места и деньги. Он призвал и других знаменитостей инвестировать в Средний Урал. Это, по мнению губернатора, не только почётно, но и прибыльно.