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Общество
15 февраля 2022, 12:59

В Санкт-Петербурге через МФЦ можно получить визу в 29 стран

Виза

Сейчас такую услугу предоставляют в 10 МФЦ, но в будущем их число увеличат как минимум до 18. Фото: Павел Ворожцов

В многофункциональных центрах Санкт-Петербурга появилась возможность оформить визы для въезда на территорию иностранного государства. Воспользоваться услугой смогут все россияне независимо от места проживания и адреса регистрации заявителя.

Для оформления визы в МФЦ необходимы все те же документы, что и в визовом центре. При этом виза оформляется в один или два этапа, а максимальный срок предоставления услуги — 70 дней, сообщает "Российская газета". Сейчас такую услугу предоставляют в 10 МФЦ, но в будущем их число увеличат как минимум до 18.

В списке стран, для въезда в которые можно оформить визу в МФЦ, находится 29 наименований. Большинство из них — страны Шенгенской зоны, однако есть и такие государства, как Сан-Томе, Таиланд и Шри-Ланка. Со временем список стран будет расширяться. 

Областная газета Свердловской области

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