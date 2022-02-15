В Санкт-Петербурге через МФЦ можно получить визу в 29 стран

Сейчас такую услугу предоставляют в 10 МФЦ, но в будущем их число увеличат как минимум до 18. Фото: Павел Ворожцов

В многофункциональных центрах Санкт-Петербурга появилась возможность оформить визы для въезда на территорию иностранного государства. Воспользоваться услугой смогут все россияне независимо от места проживания и адреса регистрации заявителя.

Для оформления визы в МФЦ необходимы все те же документы, что и в визовом центре. При этом виза оформляется в один или два этапа, а максимальный срок предоставления услуги — 70 дней, сообщает "Российская газета". Сейчас такую услугу предоставляют в 10 МФЦ, но в будущем их число увеличат как минимум до 18.

В списке стран, для въезда в которые можно оформить визу в МФЦ, находится 29 наименований. Большинство из них — страны Шенгенской зоны, однако есть и такие государства, как Сан-Томе, Таиланд и Шри-Ланка. Со временем список стран будет расширяться.