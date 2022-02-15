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15 февраля 2022, 13:56

У главы Екатеринбурга появился новый пресс-секретарь

Денис Каракулов

Каракулов работает в пресс-службе мэрии с 2019 года. Фото: пресс-служба мэрии

Названо имя нового пресс-секретаря главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Им стал Денис Каракулов.

Теперь он будет отвечать за взаимодействие СМИ с мэром. Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе горадминистрации. Изданию отметили, что Каракулов работает в пресс-службе с 2019 года.

"Он зарекомендовал себя как грамотный, ответственный и вдумчивый специалист", — сказали нам.

Ранее стало известно, что предыдущий пресс-секретарь Вадим Чернопенев (работал с марта 2021 года) перешёл на другую должность. С 14 февраля он советник мэра. Одной из зон его ответственности станут районные отделения "Единой России". В данный момент на официальном портале Екатеринбурга Чернопенев всё ещё значится пресс-секретарём.

Областная газета Свердловской области

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