У главы Екатеринбурга появился новый пресс-секретарь

Каракулов работает в пресс-службе мэрии с 2019 года. Фото: пресс-служба мэрии

Названо имя нового пресс-секретаря главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Им стал Денис Каракулов.

Теперь он будет отвечать за взаимодействие СМИ с мэром. Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе горадминистрации. Изданию отметили, что Каракулов работает в пресс-службе с 2019 года.

"Он зарекомендовал себя как грамотный, ответственный и вдумчивый специалист", — сказали нам.

Ранее стало известно, что предыдущий пресс-секретарь Вадим Чернопенев (работал с марта 2021 года) перешёл на другую должность. С 14 февраля он советник мэра. Одной из зон его ответственности станут районные отделения "Единой России". В данный момент на официальном портале Екатеринбурга Чернопенев всё ещё значится пресс-секретарём.