В Екатеринбурге запустят систему для проведения голосований и референдумов

С помощью системы горожане могут отправлять сообщения по работе общественного транспорта. Фото: Алексей Кунилов

В столице Урала запускают муниципальную информационную систему "Активный Екатеринбург". Она начнет работать с 1 июня.

Как заявил сегодня вице-мэр уральской столицы Сергей Плахотин на заседании "Совета неравнодушных", система позволит горожанам оперативно взаимодействовать с органами местного самоуправления. С её помощью жители Екатеринбурга могут отправлять сообщения по многим вопросам. В частности, речь идёт о работе общественного транспорта, теме благоустройства, парковках, объектах нестационарной торговли, брошенных автомобилях.

По словам Сергея Плахотина, система готова на 80 %. При этом воспользоваться ей можно будет не только на сайте, но и в мобильном приложении.

При этом функционал "Активного Екатеринбурга" предусматривает возможность проведения различных голосований и референдумов. Зарегистрироваться в системе можно будет с помощью ЕСИА, "Госуслуг", социальных сетей, аккаунта Google и заполнения стандартной формы. Примечательно, что у горожан будет мотивация пользоваться ею. В частности, за прохождение опросов им начислят баллы, которые потом можно обменять на сувениры и сертификаты на скидку в муниципальных учреждениях культуры.

Первыми с возможностями "Активного Екатеринбурга" познакомятся члены "Совета неравнодушных" во время тестирования системы.

Сегодня "Областная газета" писала, что участники заседания "Совета неравнодушных" обсудили места под установку двух масштабных арт-объектов и назвали возможные места установки Краснознамённой группы в Екатеринбурге.