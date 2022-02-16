В России разработают программу восстановления детских лагерей

Программа реконструкции детских лагерей будет рассчитана на пять лет. Фото: Павел Ворожцов

Совфед поддержал инициативы "Единой России" о разработке программы по восстановлению детских лагерей и введении моратория на их перепрофилирование. Предложения по программе и данные о ситуации в регионах направлены в Правительство РФ.

В Совфеде предложили привлекать бизнес к проблеме нехватки лагерей и пересмотреть строительные и санитарные требования в отношении учреждений детского отдыха. Программа реконструкции будет рассчитана на пять лет. Она поможет ликвидировать нехватку лагерей в регионах и повысить качество детской оздоровительной кампании.

"Проблема стала такой острой, что о необходимости реновации инфраструктуры детского отдыха говорят все губернаторы. Владимир Путин также поддержал предложение организовать эту работу (по восстановлению объектов детского отдыха) системно. Мы должны довести до логического завершения формирование госпрограммы и дальше сопровождать по каждому субъекту", — приводит пресс-служба "ЕР" слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Сенаторы также поддержали предложение о запрете на перепрофилирование детских лагерей, изменение их целевого назначения, использование земельных участков. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму.

Добавим, что о положительном опыте законодательного регулирования этой темы в Свердловской области рассказала руководитель фракции "Единой России" в областном заксобрании Елена Чечунова.

"С 2011 года в нашем регионе действует областной закон об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей. Из областного бюджета ежегодно выделяются субсидии муниципалитетам на организацию детского отдыха, в том числе и на ремонт зданий. Однако, на наш взгляд, этого не достаточно. С одной стороны, в течение года всеми формами оздоровления охвачено более 400 тысяч детей — это немало. С другой — большая часть детей проводит каникулы в лагерях дневного пребывания. Инфраструктура загородных лагерей нуждается в развитии. Наша фракция в законодательном собрании держит на постоянном контроле вопросы организации летней оздоровительной кампании. Ежегодно мы заслушиваем министра образования. По итогам формируем предложения в адрес правительства Свердловской области", — рассказала она.

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